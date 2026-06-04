احتجاجات عارمة تشعل ألبانيا.. ما علاقة ابنة ترامب وزوجها؟

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وتبلغ قيمة المشروع نحو 1.4 مليار ، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار، وتقوده شركة "أفينيتي بارتنرز" الاستثمارية التابعة لكوشنر، على قبالة سواحل ألبانيا وشريط ساحلي غير مطور قرب منطقة "فيوسا-نارتا" المحمية، وهي أرض رطبة تؤوي طيور الفلامنغو والفقمات ومواقع تعشيش السلاحف البحرية. خرج آلاف الألبان إلى شوارع العاصمة تيرانا، الثلاثاء، احتجاجاً على مشروع سياحي ضخم تنفذه شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ، في منطقة حساسة بيئياً على ساحل البحر الأدرياتيكي.وتبلغ قيمة المشروع نحو 1.4 مليار ، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار، وتقوده شركة "أفينيتي بارتنرز" الاستثمارية التابعة لكوشنر، على قبالة سواحل ألبانيا وشريط ساحلي غير مطور قرب منطقة "فيوسا-نارتا" المحمية، وهي أرض رطبة تؤوي طيور الفلامنغو والفقمات ومواقع تعشيش السلاحف البحرية.

ويعارض ناشطون بيئيون المشروع، معتبرين أنه سيؤثر على مئات الهكتارات من الشواطئ البكر، بينما يؤكد المطورون أنهم سيمضون قدماً بطريقة مسؤولة.



وقال آشر أبيحسيرا، رئيس شركة "سازان ريل إستيت ديفيلوبمنت"، التي تطور المشروع بالشراكة مع شركة كوشنر: "يبقى تركيزنا منصبا على الإدارة المسؤولة، وتعزيز البيئة، وخلق فرص العمل، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمجتمعات المحلية. نحن نحترم العمليات العامة والمؤسسية الجارية". (سكاي نيوز عربية)