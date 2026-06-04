هنغاريا توافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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الهنغاري بيتر ماغيار، عن موافقة بلاده على فتح باب مفاوضات انضمام إلى .وشدد على أن "فتح فصل من فصول المفاوضات يختلف تماما عن إقفاله"، موضحا أنه "لكي تغلق الفصول التفاوضية، سيتعين على أوكرانيا إثبات أنها وفت بوعودها". (روسيا اليوم)