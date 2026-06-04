لافروف: لا فرق بين بايدن وترامب بشأن أوكرانيا

رأى الروسي سيرغي لافروف أن لا فرق في السياسة الأميركية تجاه ، بين الرئيس ، وسلفه .وقال لافروف إن تصريحات وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو بشأن دعم لأوكرانيا "تُثبت عدم وجود فروق في جوهر النهجين الأميركي والأوروبي تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى انتقال تبني الحرب من إدارة بايدن إلى إدارة ".

وجاء ذلك تعليقًا على تصريحات لروبيو أكد فيها أنه لا يمكن اعتبار وسيطًا محايدًا في عملية التسوية السلمية؛ لأن بلاده تقف بشكل واضح إلى جانب كييف.وذكر لافروف: "بالنسبة إلى ما قاله روبيو، ولدي علاقة عمل معه، لقد ناقشنا الوضع الأوكراني قبل أسبوعين، ومع الأخذ في الاعتبار ما قاله عن دعم أوكرانيا فلا يوجد فرق جوهري في نهجي الولايات المتحدة وأوروبا".وأضاف أن "ما قاله ماركو روبيو في الكونغرس حول دور الولايات المتحدة ليس كوسيط، بل كدولة تدعم أوكرانيا، يثبت أن حرب بايدن هذه أصبحت بالفعل حرب ترامب".وأشار لافروف إلى أن "السياسة الخارجية للولايات المتحدة بطبيعة الحال أكثر إيجابية بكثير من ، حيث دعت واشنطن مرارًا إلى الحوار مع منذ وصول ترامب إلى السلطة". (إرم نيوز)