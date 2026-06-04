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عربي-دولي

لافروف: لا فرق بين بايدن وترامب بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
04-06-2026 | 12:58
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لافروف: لا فرق بين بايدن وترامب بشأن أوكرانيا
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رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن لا فرق في السياسة الأميركية تجاه أوكرانيا، بين الرئيس دونالد ترامب، وسلفه جو بايدن.
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وقال لافروف إن تصريحات وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا "تُثبت عدم وجود فروق في جوهر النهجين الأميركي والأوروبي تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا، إضافة إلى انتقال تبني الحرب من إدارة بايدن إلى إدارة ترامب".
 
وجاء ذلك تعليقًا على تصريحات لروبيو أكد فيها أنه لا يمكن اعتبار واشنطن وسيطًا محايدًا في عملية التسوية السلمية؛ لأن بلاده تقف بشكل واضح إلى جانب كييف.

وذكر لافروف: "بالنسبة إلى ما قاله روبيو، ولدي علاقة عمل معه، لقد ناقشنا الوضع الأوكراني قبل أسبوعين، ومع الأخذ في الاعتبار ما قاله عن دعم أوكرانيا فلا يوجد فرق جوهري في نهجي الولايات المتحدة وأوروبا".
 
وأضاف أن "ما قاله ماركو روبيو في الكونغرس حول دور الولايات المتحدة ليس كوسيط، بل كدولة تدعم أوكرانيا، يثبت أن حرب بايدن هذه أصبحت بالفعل حرب ترامب".
 
وأشار لافروف إلى أن "السياسة الخارجية للولايات المتحدة بطبيعة الحال أكثر إيجابية بكثير من أوروبا، حيث دعت واشنطن مرارًا إلى الحوار مع موسكو منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة". (إرم نيوز) 
 
 
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