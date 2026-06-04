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عربي-دولي

إسرائيل تعلن اغتيال "قيادات بارزة" من حركة حماس خلال غارة في قطاع غزة

Lebanon 24
04-06-2026 | 14:35
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إسرائيل تعلن اغتيال قيادات بارزة من حركة حماس خلال غارة في قطاع غزة
إسرائيل تعلن اغتيال قيادات بارزة من حركة حماس خلال غارة في قطاع غزة photos 0
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كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "من الجو ومن البحر: الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك يقضيان على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس في قطاع غزة". 
أضافت: "هاجم الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك خلال الليلة الماضية (الخميس) في شمال قطاع غزة، وقضيا على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس. يُعد جهاز الأمن العام جهازًا مركزيًا وسريًا مسؤولًا عن تأمين كبار قادة حماس، وتنظيم الاتصالات بينهم، وتنسيق اجتماعاتهم. ويتولى كبار مسؤولي الجهاز مهمة حماية قادة حماس، ونقلهم بين مواقع الطوارئ، وإعداد صور استخبارية تشمل جمع معلومات عن قوات الأمن، بما يساعد قادة المنظمة على اتخاذ القرارات وتنفيذ مخططات ضد إسرائيل". 

أكملت: "وخلال الغارة، قُضي على المخرب حسن رباح حسن لبد، نائب رئيس جهاز الأمن العام، والذي يُعد عنصرًا مركزيًا في اتخاذ القرارات وصياغة التوجيهات داخل الجهاز. كما قُضي على المخربين عاصم أمين شلاش شبير وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مرق، وهم ثلاثة مسؤولين كبار آخرين شكّلوا عناصر مركزية في عملية اتخاذ القرار داخل الجهاز. تمت تصفية كبار مسؤولي جهاز الأمن العام بهدف إزالة التهديد، بعد أن انشغلوا خلال الفترة الأخيرة بإعادة تأهيل منظمة حماس الإرهابية، إضافة إلى مساعدة قادة المنظمة في دفع وتطوير أنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل والجيش الاسرائيلي". 

ختمت: "الجيش الاسرائيلي التابعة للقيادة الجنوبية منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة كل تهديد فوري". 



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