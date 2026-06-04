إسرائيل تعلن اغتيال "قيادات بارزة" من حركة حماس خلال غارة في قطاع غزة

من الجو ومن البحر: جيش الدفاع وجهاز الشاباك يقضيان على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة



⭕️هاجم جيش الدفاع وجهاز الشاباك خلال الليلة الماضية (الخميس) في شمال قطاع غزة، وقضيا على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس الإرهابية.… pic.twitter.com/u6QaZ6RPS6 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 4, 2026 Advertisement

أضافت: "هاجم الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك خلال الليلة الماضية (الخميس) في شمال قطاع غزة، وقضيا على كبار مسؤولي جهاز التابع لمنظمة حماس. يُعد جهاز الأمن العام جهازًا مركزيًا وسريًا مسؤولًا عن تأمين كبار قادة حماس، وتنظيم الاتصالات بينهم، وتنسيق اجتماعاتهم. ويتولى كبار مسؤولي الجهاز مهمة حماية قادة حماس، ونقلهم بين مواقع الطوارئ، وإعداد صور استخبارية تشمل جمع معلومات عن ، بما يساعد قادة المنظمة على اتخاذ القرارات وتنفيذ مخططات ضد ".أكملت: "وخلال الغارة، قُضي على المخرب حسن رباح حسن لبد، نائب العام، والذي يُعد عنصرًا مركزيًا في اتخاذ القرارات وصياغة التوجيهات داخل الجهاز. كما قُضي على المخربين عاصم أمين شلاش شبير وعبد الله عطا يونس أبو كلوب، ومحمد نعمان زكي أبو مرق، وهم ثلاثة مسؤولين كبار آخرين شكّلوا عناصر مركزية في عملية اتخاذ القرار داخل الجهاز. تمت تصفية كبار مسؤولي جهاز الأمن العام بهدف إزالة التهديد، بعد أن انشغلوا خلال الفترة الأخيرة بإعادة تأهيل منظمة حماس الإرهابية، إضافة إلى مساعدة قادة المنظمة في دفع وتطوير أنشطة إرهابية ضد والجيش الاسرائيلي".ختمت: "الجيش الاسرائيلي التابعة للقيادة الجنوبية منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة كل تهديد فوري".