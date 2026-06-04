إسرائيل تعلن اغتيال "قيادات بارزة" من حركة حماس خلال غارة في قطاع غزة

من الجو ومن البحر: جيش الدفاع وجهاز الشاباك يقضيان على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة
⭕️هاجم جيش الدفاع وجهاز الشاباك خلال الليلة الماضية (الخميس) في شمال قطاع غزة، وقضيا على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس الإرهابية.… pic.twitter.com/u6QaZ6RPS6
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 4, 2026
من الجو ومن البحر: جيش الدفاع وجهاز الشاباك يقضيان على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة
⭕️هاجم جيش الدفاع وجهاز الشاباك خلال الليلة الماضية (الخميس) في شمال قطاع غزة، وقضيا على كبار مسؤولي جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس الإرهابية.… pic.twitter.com/u6QaZ6RPS6