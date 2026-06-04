السعودية: لضرورة وقف تهجير الفلسطينيين

شدد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، على ضرورة وقف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكد أن معاناة المدنيين في قطاع غزة لا تزال مستمرة، مجدداً رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من القطاع تحت أي ذريعة.
وأوضح عبد العزيز الواصل، أن المجموعة العربية ترفض الممارسات الإسرائيلية.
وأدان في الوقت ذاته ممارسات تل أبيب باستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.
وتؤكد السعودية بصفة دائمة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تمثل حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عادّة دعمها حل الدولتين موقفاً راسخاً وثابتاً منذ عقود.