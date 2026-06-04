السعودية: لضرورة وقف تهجير الفلسطينيين

شدد المندوب السعودي لدى ، الواصل، على ضرورة وقف تهجير من أراضيهم.

وأكد أن معاناة المدنيين في لا تزال مستمرة، مجدداً رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من القطاع تحت أي ذريعة.

وأوضح عبد الواصل، أن المجموعة العربية ترفض الممارسات .

وأدان في الوقت ذاته ممارسات باستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.

وتؤكد بصفة دائمة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تمثل حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، عادّة دعمها حل الدولتين موقفاً راسخاً وثابتاً منذ عقود.