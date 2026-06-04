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عربي-دولي

في العيد الفرحة تحوّلت إلى مأساة.. 49 شخصا قضوا عطشا!

Lebanon 24
04-06-2026 | 23:43
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في العيد الفرحة تحوّلت إلى مأساة.. 49 شخصا قضوا عطشا!
في العيد الفرحة تحوّلت إلى مأساة.. 49 شخصا قضوا عطشا! photos 0
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أعلنت السلطات المحلية في شمال النيجر وفاة 49 شخصاً عطشاً في منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع الجزائر ومالي، بعدما تعطلت الشاحنة التي كانت تقلهم خلال عودتهم من مالي بعد الاحتفال بعيد الأضحى.
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وقالت سلطات محافظة أغاديز إن الضحايا علقوا في منطقة تبعد أكثر من 80 كيلومتراً غرب بلدة أساماكا، بعد تعذر إصلاح المركبة وسط الصحراء.

وأوضحت أن الركاب والسائق ومعاونيه حاولوا إصلاح الشاحنة، لكن نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة وغياب نقاط التزود بالمؤن جعلت فرص النجاة شبه معدومة، ما أدى إلى وفاة 49 شخصاً دُفنوا لاحقاً في مقابر جماعية.

ونجا شخصان فقط، بعدما قطعا أكثر من 50 كيلومتراً سيراً على الأقدام حتى وصلا إلى بركة مياه، قبل أن يواصلا طريقهما إلى أساماكا ويبلغا السلطات بما جرى.

وخلال عمليات البحث، عثرت السلطات على شاحنة أخرى متوقفة على بعد أكثر من 60 كيلومتراً من أساماكا، وعلى متنها أكثر من 60 شخصاً كانوا عالقين منذ 3 أيام بسبب عطل في البطارية.

وأكدت السلطات أنها قدمت المساعدة اللازمة لهم ومكّنتهم من استئناف رحلتهم.

وتُعد المنطقة الصحراوية شمال النيجر من أبرز نقاط عبور المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء باتجاه شمال أفريقيا وأوروبا، وتشهد تكراراً حوادث مميتة بسبب العطش أو تعطل المركبات في مناطق نائية. (سكاي نيوز)
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