سكرتير عسكري جديد لنتنياهو.. والاختيار مرّ عبر زوجته سارة

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، برز في التعيين دور سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء ، إذ جاء اختيار ماركيزانو بعد مقابلة خاصة أجراها معها.وسيخلف ماركيزانو، الذي رُقّي إلى رتبة لواء عقب القرار، اللواء رومان جوفمان، بعدما عيّنه نتنياهو سابقاً رئيساً لجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد".وكان ماركيزانو يشغل منصب السكرتير العسكري لوزير الدفاع، وتشير الصحيفة إلى امتلاكه خبرة واسعة في التنسيق بين المستويين السياسي والعسكري، ما يجنّبه الحاجة إلى فترة انتقالية طويلة.وقبل الإعلان الرسمي، لم يكن واضحاً من سيختار نتنياهو لهذا المنصب، نظراً لحساسية المهام الموكلة إلى السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.ويتولى السكرتير العسكري التنسيق بين رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، إضافة إلى نقل تعليماته، وفرز المعلومات الاستخباراتية وإحالتها إليه، وتنسيق النقاشات الأمنية مع رئيس مجلس ، وتمثيله في المحافل الأمنية، وتنفيذ مهام خاصة نيابة عنه. (ارم)