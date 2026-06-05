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عربي-دولي

لماذا تراجع ترامب عن الدخول إلى إيران وسحب مخزون اليورانيوم؟

Lebanon 24
05-06-2026 | 01:35
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لماذا تراجع ترامب عن الدخول إلى إيران وسحب مخزون اليورانيوم؟
لماذا تراجع ترامب عن الدخول إلى إيران وسحب مخزون اليورانيوم؟ photos 0
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ناقشت سابقاً احتمال تنفيذ عملية عسكرية لإزالة مخزون اليورانيوم العالي التخصيب من إيران، مشيراً إلى أن المهمة كانت ستتطلب وجوداً ميدانياً قد يمتد إلى أسبوعين.
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وقال ترامب، خلال حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض، إن تنفيذ العملية ليس سهلاً، موضحاً أن اليورانيوم الإيراني موجود في مواقع محصنة وتحتاج إلى معدات كبيرة للتعامل معها.

وأضاف: "في البداية فكرنا في القيام بذلك، لكن الأمر يتطلب البقاء هناك لمدة أسبوعين والكثير من المعدات".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن قرب، لافتاً إلى أن أي محاولة لنقل المواد النووية أو الاقتراب منها ستتم متابعتها.

وفي الوقت نفسه، وجّه تحذيراً إلى طهران، قائلاً إن أي هجوم يستهدف الجنود الأميركيين قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية.

وأضاف: "إذا قُتل جنود أميركيون، فسيكون ذلك مبرراً للعودة إلى الحرب. سواء اتفاق أو حرب.. سننتصر".

وعند سؤاله عن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، كرّر ترامب أن الولايات المتحدة ستخرج منتصرة في جميع الأحوال، قائلاً: "سواء كان هناك اتفاق أو حرب، سننتصر".

كما أشار إلى أن استمرار إطلاق النار من جانب "حزب الله"، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، يرتبط بالدور الإيراني في المنطقة، بحسب تعبيره.

وتتواصل المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن إيران تطالب بتعويض مالي فوري بقيمة 12 مليار دولار عند توقيع أي اتفاق مبدئي، فيما تفضّل واشنطن ربط الإفراج عن الأموال بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق.

وتقدّر الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، وتعدّها الإدارة الأميركية من أبرز أوراق الضغط في المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
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