لماذا تراجع ترامب عن الدخول إلى إيران وسحب مخزون اليورانيوم؟

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وقال ، خلال حديثه إلى الصحافيين في ، إن تنفيذ العملية ليس سهلاً، موضحاً أن اليورانيوم موجود في مواقع محصنة وتحتاج إلى معدات كبيرة للتعامل معها.وأضاف: "في البداية فكرنا في القيام بذلك، لكن الأمر يتطلب البقاء هناك لمدة أسبوعين والكثير من المعدات".وأكد ترامب أن تراقب المواقع النووية عن قرب، لافتاً إلى أن أي محاولة لنقل المواد النووية أو الاقتراب منها ستتم متابعتها.وفي الوقت نفسه، وجّه تحذيراً إلى طهران، قائلاً إن أي هجوم يستهدف الجنود قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية.وأضاف: "إذا قُتل جنود أميركيون، فسيكون ذلك مبرراً للعودة إلى الحرب. سواء اتفاق أو حرب.. سننتصر".وعند سؤاله عن فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، كرّر ترامب أن الولايات المتحدة ستخرج منتصرة في جميع الأحوال، قائلاً: "سواء كان هناك اتفاق أو حرب، سننتصر".كما أشار إلى أن استمرار إطلاق النار من جانب " "، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، يرتبط بالدور الإيراني في المنطقة، بحسب تعبيره.وتتواصل المفاوضات بين وطهران وسط خلافات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن إيران تطالب بتعويض مالي فوري بقيمة 12 مليار دولار عند توقيع أي اتفاق مبدئي، فيما تفضّل واشنطن ربط الإفراج عن الأموال بمدى طهران ببنود الاتفاق.وتقدّر الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، وتعدّها الإدارة الأميركية من أبرز أوراق الضغط في المفاوضات الجارية بشأن البرنامج الإيراني.