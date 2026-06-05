الكرملين عن منتدى الشرق الاقتصادي: لا دعوة خاصة لواشنطن

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ورداً على سؤال في هذا الشأن، قال بيسكوف: "المنتدى مفتوح لجميع الوفود، والوفود هي التي تتخذ قرار المشاركة من عدمها".ويأتي ذلك فيما يشارك وفد أميركي في منتدى سان الاقتصادي الدولي، برئاسة رودني ميمز كوك الابن، رئيس الجميلة الأميركية.ومن المتوقع أن يتحدث كوك في جلسة عامة ضمن المنتدى تحت عنوان "روسيا - : حوار الثقافات".ويُعد منتدى الشرق الاقتصادي حدثاً دولياً سنوياً يُقام في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الروسي، ومن المقرر أن تُعقد نسخة هذا العام بين 1 و4 أيلول المقبل.ويشكّل المنتدى منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول منطقة ، وبحث تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات إلى الشرق الأقصى الروسي.