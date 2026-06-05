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عربي-دولي
الكرملين عن منتدى الشرق الاقتصادي: لا دعوة خاصة لواشنطن
Lebanon 24
05-06-2026
|
02:40
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قال المتحدث باسم
الكرملين
دميتري بيسكوف
إن مشاركة الوفود في منتدى الشرق الاقتصادي، المقرر في
روسيا
الخريف المقبل، تبقى قراراً تتخذه الوفود نفسها، مؤكداً عدم وجود خطط لتوجيه دعوة خاصة إلى الوفد الأميركي.
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ورداً على سؤال في هذا الشأن، قال بيسكوف: "المنتدى مفتوح لجميع الوفود، والوفود هي التي تتخذ قرار المشاركة من عدمها".
ويأتي ذلك فيما يشارك وفد أميركي في منتدى سان
بطرسبورغ
الاقتصادي الدولي، برئاسة رودني ميمز كوك الابن، رئيس
لجنة الفنون
الجميلة الأميركية.
ومن المتوقع أن يتحدث كوك في جلسة عامة ضمن المنتدى تحت عنوان "روسيا -
الولايات المتحدة
: حوار الثقافات".
ويُعد منتدى الشرق الاقتصادي حدثاً دولياً سنوياً يُقام في مدينة فلاديفوستوك في الشرق
الأقصى
الروسي، ومن المقرر أن تُعقد نسخة هذا العام بين 1 و4 أيلول المقبل.
ويشكّل المنتدى منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول منطقة
آسيا والمحيط الهادئ
، وبحث تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات إلى الشرق الأقصى الروسي.
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الولايات المتحدة
دميتري بيسكوف
المحيط الهادئ
لجنة الفنون
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