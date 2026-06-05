تقرير لـThe Telegraph يكشف: ترامب على وشك أن يحوّل النصر إلى هزيمة في إيران

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خاص
تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: ترامب على وشك أن يحوّل النصر إلى هزيمة في إيران
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
05-06-2026
|
03:30
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ذكرت صحيفة "The Telegraph"
البريطانية
أنه "مع استمرار
الولايات المتحدة
وإيران في تبادل الضربات في الخليج، يصعب أخذ إصرار إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على أن اتفاق سلام دائم بات وشيكاً، على محمل ...
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المصدر: خاص لبنان24
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ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
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