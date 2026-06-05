موسكو تنتقد عقوبات واشنطن.. تناقض مع وعود التعاون

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وقال غالوزين: "هذا يتناقض إلى حد ما مع تلك التأكيدات التي نسمعها أحياناً من الجانب الأميركي، بأن العلاقات الروسية - الأميركية ستشهد انتعاشاً جديداً بمجرد حل النزاع الأوكراني".وأضاف: "حتى الآن، نشهد تصعيداً في ضغوط ، تنفذها إدارة نفسها، وليس مجرد استمرار للعقوبات التي فرضتها إدارة بايدن".وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر، أمس، مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، على أن يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً.ويتضمن قانون دعم أوكرانيا إجراءات لمساعدة كييف، بينها تفويض بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات، وما يصل إلى 8 مليارات دولار عبر قروض مباشرة. كما يفرض قيوداً على الصادرات الروسية تشمل المؤسسات المالية وقطاعي النفط والتعدين ومسؤولين روس.وتأتي هذه الخطوة في وقت تجري فيه محادثات بين روسيا والولايات المتحدة، لبحث آفاق العلاقات الثنائية وسبل خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية للأزمة .وكانت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قد انطلقت الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ، بمشاركة خبراء وصناع قرار من دول عدة، على أن تستمر حتى السبت، فيما تحل ضيف شرف على المنتدى هذا العام.