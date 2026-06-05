باكستان تتوسط بين إيران وأميركا... وموافقة إيرانية على نقل جزء من اليورانيوم

كشفت باكستان خلال الساعات الماضية عن جهود تبذلها للمساعدة في إزالة العقبات بين والولايات المتحدة، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق يضع حدًا للحرب.

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وفي هذا السياق، عقد الباكستاني محسن نقوي، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع نظيره إسكندر مؤمني، هو الثاني بينهما خلال أقل من 24 ساعة، في لقاء وُصف بالمهم.



وبحسب الباكستانية، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر المستجدات والتطورات الإقليمية.

كما ناقش الوزيران سبل خفض التوتر والقضايا المرتبطة بالأمن الداخلي، وتبادلا وجهات النظر بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.

في المقابل، أفادت معلومات بأن إيران أبلغت باكستان موافقتها على نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة يتم التوافق عليها.

وأشارت المعلومات أيضًا إلى أن المناقشات تناولت الرد الإيراني النهائي على المقترح الأميركي الأخير، إضافة إلى التعديلات التي أدخلها الرئيس الأميركي عليه.

كذلك، جرى التطرق إلى ملف الأموال المجمدة في الخارج وآلية الإفراج عنها، حيث لا تزال هذه المسألة تشكل إحدى أبرز العقد في المفاوضات.



وأوضحت المعلومات أن الجانب الأميركي يواصل رفض مبدأ "تسييل" تلك الأموال، فيما لا تزال آلية تسليمها قيد البحث، إلى جانب مناقشة ملف فتح مضيق هرمز.

وكان مصدر مطلع قد كشف، أمس الخميس، أن أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة قبل توقيع الاتفاق، موضحًا أن الخلاف يتمحور حول كيفية التصرف بجزء من هذه الأموال. كما أشار إلى أن مقترحًا بإنشاء صندوق خاص لإيداعها لا يزال قيد الدراسة. (الحدث)