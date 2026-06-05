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عربي-دولي

عالم رياضيات يتنبأ بـ"بطل المونديال".. اكتشفوا هويّته

Lebanon 24
05-06-2026 | 07:16
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عالم رياضيات يتنبأ بـبطل المونديال.. اكتشفوا هويّته
عالم رياضيات يتنبأ بـبطل المونديال.. اكتشفوا هويّته photos 0
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توقع عالم الرياضيات الألماني يواخيم كليمنت، الذي نجح في التنبؤ بهوية بطل النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة كأس العالم، أن يتوج المنتخب الهولندي بلقب مونديال 2026 الذي ينطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
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وحظيت توقعات كليمنت باهتمام واسع النطاق نظراً لسجله المثير للاعجاب؛ إذ نجح نموذجه الرياضي في التنبؤ بدقة بتتويج ألمانيا بلقب نسخة 2014 في البرازيل، وفرنسا بنسخة 2018 في روسيا، والأرجنتين بنسخة 2022 في قطر.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يشير النموذج الرياضي لكليمنت في نسخة 2026 إلى مواجهة نهائية غير مسبوقة تجمع بين منتخبي هولندا والبرتغال، مما يعني تتويج بطل جديد للمرة الأولى في تاريخ المونديال، حيث لم يسبق لأي من الطرفين الفوز باللقب.

ووفقاً للتقرير، فإن طريق هولندا نحو منصة التتويج لن يكون سهلاً؛ إذ يتضمن مواجهات إقصائية نارية أمام المغرب ثم فرنسا ثم إسبانيا، قبل الاصطدام بالبرتغال في المباراة النهائية.

ويعتمد نظام التنبؤ الذي ابتكره كليمنت عام 2014 على دمج متغيرات اقتصادية وديموغرافية ومناخية ورياضية؛ مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد السكان، والتقاليد الكروية للدولة، ومتوسط درجات الحرارة، وميزة البلد المضيف، والتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وإلى جانب هذه المعايير، يضع النموذج وزناً كبيراً لعنصر "الحظ"، حيث يرى التقرير أن الحسم في الأدوار الإقصائية يعتمد بنسبة 45 بالمئة على التوفيق والمصادفة.

ويأتي هذا التوقع ليعيد الأمل للجماهير الهولندية بعد ثلاث نهائيات خسرتها "الطواحين" أعوام 1974 و1978 و2010، رغم تقديمها لأجيال تاريخية ضمت أساطير مثل يوهان كرويف، وماركو فان باستن، وأرين روبن.

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