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عربي-دولي

طهران: إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مدمرات أميركية في خليج عُمان

Lebanon 24
05-06-2026 | 08:13
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طهران: إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مدمرات أميركية في خليج عُمان
طهران: إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مدمرات أميركية في خليج عُمان photos 0
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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن البحرية الإيرانية أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه مدمرات أمريكية في خليج عُمان بعد تجاهلها تحذيرات لاسلكية واقترابها من منطقة مضيق هرمز، في أحدث حلقة من التوترات البحرية بين طهران وواشنطن.
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وبحسب الرواية الإيرانية، رصدت القوات البحرية سفناً حربية أمريكية كانت تقترب من المياه القريبة من المضيق، قبل أن توجه لها تحذيرات عبر الاتصالات اللاسلكية. 

وأضافت أن المدمرات واصلت تحركاتها، ما دفع القوات الإيرانية إلى إطلاق طلقات تحذيرية لإجبارها على الابتعاد.

ويأتي الحادث وسط تصاعد المواجهة البحرية في المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث شهدت الأشهر الماضية عدة حوادث مماثلة تبادل فيها الطرفان الاتهامات بشأن استهداف سفن حربية وتجارية قرب مضيق هرمز وخليج عُمان.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن تأكيد مستقل للحادثة، بينما سبق أن نفت القيادة المركزية الأمريكية مزاعم إيرانية مماثلة بشأن استهداف مدمرات أمريكية في خليج عُمان، مؤكدة أن القطع البحرية الأمريكية تواصل عملياتها بشكل طبيعي وآمن في المنطقة.

وتعكس هذه التطورات استمرار هشاشة الأوضاع الأمنية في الممرات البحرية الاستراتيجية، خصوصاً مع تعثر جهود التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار التوتر حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.
 
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