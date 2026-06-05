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عربي-دولي

طائرة بوينغ انهارت عجلاتها فجأة وسقطت.. والشركة توضح ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
05-06-2026 | 11:36
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طائرة بوينغ انهارت عجلاتها فجأة وسقطت.. والشركة توضح ما حصل (فيديو)
طائرة بوينغ انهارت عجلاتها فجأة وسقطت.. والشركة توضح ما حصل (فيديو) photos 0
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في مشهد غريب، انهارت العجلات الأمامية لإحدى الطائرات المتوقفة في مطار فرانكفورت أمس الخميس.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أن طائرة "بوينغ دريملاينر" التي انهارت عجلاتها الأمامية، تم سحبها إلى منطقة الصيانة. 
 
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وأشارت الشركة، اليوم الجمعة، إلى أن الطائرة من طراز بوينغ 787-9 جرى تفريغها من الوقود ورفعها خلال الليل. وأضافت أنه "بعد رفع الطائرة، تم إنزال معدات الهبوط مجددا، ثم سُحبَت إلى منطقة الصيانة"، وفق ما نقلت وكالة "د ب أ".

وأوضحت لوفتهانزا أن المكتب الألماني الاتحادي للتحقيق في حوادث الطائرات بدأ بالفعل تحقيقاته في الحادث منذ أمس.

وأكدت الشركة أن الطائرة ستخضع للإصلاح بعد انتهاء التحقيق.

ووفقا للوفتهانزا، انهارت عجلات الهبوط الأمامية للطائرة بشكل مفاجئ أثناء وجودها في موقع التوقف عند وقت الظهيرة. وكانت الطائرة متوقفة عند البوابة "A15" أمام مبنى الركاب رقم 1، قبل أن تقلع إلى لوس أنجلوس.

وكان على متن الطائرة 13 فرداً من طاقم لوفتهانزا وعدد من العاملين لدى شركات شريكة. بينما لم يكن هناك أي ركاب على متنها لأنهم كانوا لا يزالون بانتظار الصعود.

ونقل اثنان من أفراد طاقم الضيافة الجوية في لوفتهانزا وعدد من موظفي الشركات المقدمة للخدمات إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.(العربية)

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