في زيارة غير معلنة.. ويتكوف وكوشنر يجتمعان بخبراء نوويين لبحث ملف إيران

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قام مبعوثا الرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بزيارة غير معلنة إلى مختبر "أوك ريدج" العلمي في ولاية تينيسي، يوم الخميس، لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع .وذكر مسؤول أميركي ان الاجتماع في "أوك ريدج" المرتبط بمجمع Y-12 National Security Complex، المتخصص في التعامل مع المواد النووية الحساسة " يشير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة جدية للغاية، وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولذلك نحتاج إلى الاستعداد"، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة.كما أوضح التقرير أن نحو 100 خبير تم تجميعهم مؤخراً للمشاركة في المفاوضات في حال التوصل إلى اتفاق أولي، حيث التقى ويتكوف وكوشنر معاً خلال الزيارة لمناقشة التحضيرات لتنفيذ أي اتفاق محتمل.وأضاف أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا سابقاً في عمليات تتعلق بمواد نووية من فنزويلا تم نقلها مؤخراً إلى لمعالجتها.كما أكد مسؤولون أميركيون أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا أيضاً في عمليات سابقة تتعلق بنقل مواد نووية من فنزويلا، كما شاركوا في جولات تفاوضية سابقة مع إيران في عُمان قبل الحرب.وأشاروا إلى أن تتلقى مؤشرات إيجابية من الجانب رغم وجود انقسامات داخلية في حول كيفية المضي قدماً في الاتفاق.