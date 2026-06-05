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عربي-دولي

في زيارة غير معلنة.. ويتكوف وكوشنر يجتمعان بخبراء نوويين لبحث ملف إيران

Lebanon 24
05-06-2026 | 15:19
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في زيارة غير معلنة.. ويتكوف وكوشنر يجتمعان بخبراء نوويين لبحث ملف إيران
في زيارة غير معلنة.. ويتكوف وكوشنر يجتمعان بخبراء نوويين لبحث ملف إيران photos 0
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قام مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بزيارة غير معلنة إلى مختبر "أوك ريدج" العلمي في ولاية تينيسي، يوم الخميس، لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران.
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وذكر مسؤول أميركي ان الاجتماع في "أوك ريدج" المرتبط بمجمع الأمن القومي Y-12 National Security Complex، المتخصص في التعامل مع المواد النووية الحساسة " يشير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة جدية للغاية، وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، ولذلك نحتاج إلى الاستعداد"، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة.

كما أوضح التقرير أن نحو 100 خبير تم تجميعهم مؤخراً للمشاركة في المفاوضات في حال التوصل إلى اتفاق أولي، حيث التقى ويتكوف وكوشنر معاً خلال الزيارة لمناقشة التحضيرات لتنفيذ أي اتفاق محتمل.

وأضاف أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا سابقاً في عمليات تتعلق بمواد نووية من فنزويلا تم نقلها مؤخراً إلى الولايات المتحدة لمعالجتها.

كما أكد مسؤولون أميركيون أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا أيضاً في عمليات سابقة تتعلق بنقل مواد نووية من فنزويلا، كما شاركوا في جولات تفاوضية سابقة مع إيران في عُمان قبل الحرب.

وأشاروا إلى أن الإدارة الأميركية تتلقى مؤشرات إيجابية من الجانب الإيراني رغم وجود انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدماً في الاتفاق.
 
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