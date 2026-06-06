بعد رسالة الرئيس الاوكراني المفتوحة.. بوتين: لا أرى جدوى من لقاء زيلينسكي حالياً

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قال إنه لا يرى في الوقت الراهن أي داعٍ لعقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني ، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون للتوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد تنهي الحرب، وليس لعقد اجتماعات لا تحقق نتائج ملموسة.وجاءت تصريحات رداً على رسالة مفتوحة وجّهها إلى عدد من الدول، بينها ، دعا فيها إلى إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة بين البلدين.وخلال مشاركته في منتدى اقتصادي في ، انتقد بوتين مضمون الرسالة، معتبراً أنها لا تعكس عرضاً جدياً للحوار، وقال إن بعض ما ورد فيها يتسم بـ"الفظاظة"، متسائلاً عما إذا كانت تهدف فعلاً إلى التمهيد للقاء مباشر أم إلى تجنبه.وأضاف : "لا أرى جدوى من اللقاء الآن، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة، بينما نحن بحاجة إلى اتفاقات طويلة الأمد، لا ترتيبات مؤقتة تستمر ثلاثة أو ستة أشهر فقط".وأكد بوتين أن على الخبراء من الجانبين العمل أولاً على إعداد حلول عملية يمكن البناء عليها، مشيراً إلى أن لقاء يمكن أن يأتي لاحقاً بعد إحراز تقدم حقيقي على مستوى المفاوضات.في المقابل، اعتبر زيلينسكي أن رد بوتين يعكس عدم رغبة في إنهاء الحرب، قائلاً في خطابه المسائي إن "الجانب الروسي يختار الحرب مرة أخرى"، ووصف الموقف الروسي بأنه "رد ضعيف سيخيب آمال كثيرين حول العالم".وأضاف الرئيس الأوكراني أن استمرار الحرب يستدعي زيادة الضغوط على روسيا وتقليص مواردها المالية، بما يحد من قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية.