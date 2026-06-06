تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد رسالة الرئيس الاوكراني المفتوحة.. بوتين: لا أرى جدوى من لقاء زيلينسكي حالياً

Lebanon 24
06-06-2026 | 01:52
A-
A+
بعد رسالة الرئيس الاوكراني المفتوحة.. بوتين: لا أرى جدوى من لقاء زيلينسكي حالياً
بعد رسالة الرئيس الاوكراني المفتوحة.. بوتين: لا أرى جدوى من لقاء زيلينسكي حالياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يرى في الوقت الراهن أي داعٍ لعقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون للتوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد تنهي الحرب، وليس لعقد اجتماعات لا تحقق نتائج ملموسة.
Advertisement

وجاءت تصريحات بوتين رداً على رسالة مفتوحة وجّهها زيلينسكي إلى عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة، دعا فيها إلى إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة بين البلدين.
وخلال مشاركته في منتدى اقتصادي في روسيا، انتقد بوتين مضمون الرسالة، معتبراً أنها لا تعكس عرضاً جدياً للحوار، وقال إن بعض ما ورد فيها يتسم بـ"الفظاظة"، متسائلاً عما إذا كانت تهدف فعلاً إلى التمهيد للقاء مباشر أم إلى تجنبه.

وأضاف الرئيس الروسي: "لا أرى جدوى من اللقاء الآن، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني هو وقف تقدم قواتنا المسلحة، بينما نحن بحاجة إلى اتفاقات طويلة الأمد، لا ترتيبات مؤقتة تستمر ثلاثة أو ستة أشهر فقط".

وأكد بوتين أن على الخبراء من الجانبين العمل أولاً على إعداد حلول عملية يمكن البناء عليها، مشيراً إلى أن لقاء القادة يمكن أن يأتي لاحقاً بعد إحراز تقدم حقيقي على مستوى المفاوضات.

في المقابل، اعتبر زيلينسكي أن رد بوتين يعكس عدم رغبة موسكو في إنهاء الحرب، قائلاً في خطابه المسائي إن "الجانب الروسي يختار الحرب مرة أخرى"، ووصف الموقف الروسي بأنه "رد ضعيف سيخيب آمال كثيرين حول العالم".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن استمرار الحرب يستدعي زيادة الضغوط على روسيا وتقليص مواردها المالية، بما يحد من قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية.
مواضيع ذات صلة
بوتين: زيلينسكي طلب عقد لقاء لكنني لا أرى سببًا للاجتماع ونحن بحاجة إلى اتفاقات سلام دائمة
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: زيلينسكي طلب لقاءً ولا أرى سبباً للاجتماع دون سلام دائم
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اقتراح زيلينسكي لقاء بوتين.. هكذا علّق الكرملين
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رسالة زيلينسكي إلى بوتين.. ماذا كشف الكرملين؟
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 14:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فولوديمير زيلينسكي

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

فولوديمير

فلاديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:22 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:06 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-06
Lebanon24
06:32 | 2026-06-06
Lebanon24
06:22 | 2026-06-06
Lebanon24
06:09 | 2026-06-06
Lebanon24
06:06 | 2026-06-06
Lebanon24
06:01 | 2026-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24