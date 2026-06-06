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عربي-دولي

البنتاغون قلق: تجسس إسرائيل على أميركا "بمستوى حرج"

Lebanon 24
06-06-2026 | 04:41
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البنتاغون قلق: تجسس إسرائيل على أميركا بمستوى حرج
البنتاغون قلق: تجسس إسرائيل على أميركا بمستوى حرج photos 0
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أبدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قلقها المتزايد إزاء تكثيف إسرائيل تجسسها على الولايات المتحدة، وفق تقرير أوردته شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية.
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وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة للبنتاغون تقييما جديدا لتهديدات مكافحة التجسس، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مسار الحرب مع إيران، وأوضح مسؤولون أميركيون أن الوكالة نشرت رسالة داخلية رفعت مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي إلى "حرج".

وينبع هذا التصنيف من مخاوف داخل البنتاغون من أن إسرائيل "تبذل جهدا خاصا لمراقبة كبار المسؤولين الأميركيين للحصول على معلومات حول مداولات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وقراراتها بشأن الصراعات في الشرق الأوسط"، بحسب المسؤولين.

ويتضمن تقييم وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية وثيقة من 7 صفحات بالإضافة إلى رسم بياني، وفقا لأحد المسؤولين الأميركيين، تظهر أن قدرة إسرائيل على التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية "في مستوى حرج".

كما يشير التقييم إلى سلسلة من الحوادث المحددة، التي زادت من مخاوف الولايات المتحدة من التجسس الإسرائيلي، بحسب المسؤول.

وأعربت مصادر في التقرير عن اهتمام إسرائيل البالغ بمعرفة ما إذا كان ترامب سيقرر استئناف العمليات القتالية ضد إيران، أم أنه يتجه نحو التهدئة تمهيدا لإنهاء الصراع.

وأوضحت المصادر أن "النتيجة الأكثر واقعية بالنسبة للبنتاغون هي أن يتوخى المسؤولون الأميركيون مزيدا من الحذر عند السفر إلى إسرائيل أو لقاء مسؤوليها"، لكنها أضافت أنه "لا يبدو أن لذلك أي تأثير على تبادل المعلومات الاستخباراتية رفيع المستوى الذي يجري يوميا بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحرب إيران".

وقال مسؤول أميركي لـ"إن بي سي": "تتخذ الولايات المتحدة بالفعل احتياطات إضافية عند زيارة مسؤوليها لإسرائيل، فهم (الإسرائيليون) معروفون بأساليبهم الاستخبارية العدوانية".




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