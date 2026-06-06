تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في هذه الدولة.. مناجم الذهب تتحوّل إلى بؤرة لتفشي فيروس خطير!

Lebanon 24
06-06-2026 | 06:01
A-
A+
في هذه الدولة.. مناجم الذهب تتحوّل إلى بؤرة لتفشي فيروس خطير!
في هذه الدولة.. مناجم الذهب تتحوّل إلى بؤرة لتفشي فيروس خطير! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إقليم إيتوري شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لم يعد الخطر محصوراً بعنف الميليشيات، بل بات فيروس "إيبولا" يحصد الأرواح في بلدة "مونغوالو" الغنية بمناجم الذهب.
Advertisement

ومع تفشي سلالة "بونديبوغيو" النادرة، تواجه الفرق الطبية تحديين متوازيين: احتواء الوباء والتصدي للشائعات التي تعرقل جهود المكافحة، ما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة.

مناجم الذهب بؤرة التفشي

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، انتشر الفيروس بين عمال المناجم منذ شباط الماضي في ظل ظروف عمل مكتظة، قبل أن تكتشف السلطات التفشي في منتصف أيار بعدما كان قد أصاب مئات الأشخاص.

ويرى خبراء أن نشاط التعدين أسهم في تسريع انتشار العدوى، إذ تستقطب المناجم آلاف العمال من داخل الكونغو والدول المجاورة. ويقول العامل جيديون أبيمانا: "ليس لدينا خيار سوى العمل"، في إشارة إلى المخاطر التي يتحملها العمال مقابل الدخل المرتفع.

الشائعات تزيد الأزمة

وفي موازاة الوباء، تنتشر معلومات مضللة تدفع كثيرين إلى التشكيك بوجود المرض أو اتهام منظمات الإغاثة بالتسبب به، وفق تقرير لشبكة "دويتشه فيله".

وأدت هذه الشائعات إلى هجمات على مراكز طبية تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" وهروب مرضى يشتبه بإصابتهم من المستشفيات، ما يزيد احتمال انتقال العدوى إلى مناطق أخرى.

سلالة نادرة وموارد محدودة

وتزداد صعوبة المواجهة بسبب عدم وجود لقاح أو علاج معتمد لسلالة "بونديبوغيو"، فيما تشير بيانات "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إلى تسجيل نحو 400 إصابة مؤكدة وعشرات الوفيات خلال أسابيع.

كما تواجه جهود الاستجابة نقصاً في التمويل الدولي، الأمر الذي يحد من حملات التوعية ومكافحة المعلومات المضللة.

ويرى خبراء أن احتواء التفشي يتطلب أكثر من تدخل طبي، إذ يحتاج أيضاً إلى استعادة ثقة السكان بالسلطات الصحية وتوفير دعم دولي كافٍ لمنع توسع الأزمة. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: الحرب في الكونغو الديمقراطية قد تؤدي إلى تفاقم تفشي فيروس إيبولا
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 17:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تعلن تأجيل القمة مع الاتحاد الأفريقي بسبب تفشّي فيروس "إيبولا"
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 17:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تؤجل قمة مع الاتحاد الأفريقي بسبب تفشي فيروس إيبولا
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 17:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: خطر تفشي فيروس إيبولا منخفض عالميا
lebanon 24
Lebanon24
06/06/2026 17:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

الديمقراطي

الأفريقية

شمال شرق

ديمقراطي

نيويورك

جمهورية

الفيروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:52 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:52 | 2026-06-06
Lebanon24
09:07 | 2026-06-06
Lebanon24
08:42 | 2026-06-06
Lebanon24
08:09 | 2026-06-06
Lebanon24
08:00 | 2026-06-06
Lebanon24
07:51 | 2026-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24