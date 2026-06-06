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عربي-دولي

القيادة البحرينية: قواتنا في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية

Lebanon 24
06-06-2026 | 06:32
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القيادة البحرينية: قواتنا في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية
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أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أنها تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة، خلال هجوم إيراني على البلاد. 
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وجاء في بيان نشرته القيادة البحرينية عبر "إكس" أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين".

وشدد البيان على أن "تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت القيادة البحرينية أن "جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أتم أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة".

ودعت إلى "توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورًا".

كما أكدت أن "رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة".
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