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عربي-دولي

هل تُستعمل أموال إيران لتعويض الخليج؟ مصدر يكشف

Lebanon 24
06-06-2026 | 23:57
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هل تُستعمل أموال إيران لتعويض الخليج؟ مصدر يكشف
هل تُستعمل أموال إيران لتعويض الخليج؟ مصدر يكشف photos 0
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تعتزم الإدارة الأميركية دراسة إمكان توجيه أصول إيرانية لتعويض دول خليجية عن الأضرار التي سببتها هجمات طهران، في خطوة قد تضيف توتراً جديداً إلى وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.

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وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه رويترز، وجّه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت فريقاً لتقييم كلفة الأضرار التي لحقت حتى الآن بحلفاء واشنطن في الخليج نتيجة الهجمات الإيرانية، على أن تدرس الولايات المتحدة استخدام أصول إيرانية لإصلاح أي أضرار مستقبلية أيضاً.

وجاء الكشف عن هذه الخطوة بعد يوم من تصريح محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، لشبكة CNN، قال فيه إن أي اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ 3 أشهر يرتبط بالإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة لدى الولايات المتحدة.

ولم يحدد المصدر طبيعة الأصول التي تدرسها وزارة الخزانة الأميركية، كما أن الصياغة المستخدمة في وصف الإجراءات الجديدة لا تبدو محصورة بالأموال المجمّدة فقط.

وقد تتحول هذه الخطوة إلى نقطة خلاف إضافية في الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران، والتي تعرضت لاختبار جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تبادل ضربات بين الجانبين.

وتبدو مفاوضات السلام متعثرة، رغم وصول وزير باكستاني إلى طهران، السبت، حاملاً رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي، بحسب ما أفادت وكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية.

ميدانياً، نفذت القوات الأميركية ضربات على مواقع رادار ساحلية إيرانية في غورك وجزيرة قشم، داخل مضيق هرمز، بعد إسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها إيران، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها شكلت تهديداً للملاحة البحرية. كما أعلن الجيش الأميركي إسقاط مسيّرتين هجوميتين إيرانيتين إضافيتين كانتا تهددان حركة السفن في المضيق.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على قواعد أميركية في الكويت والبحرين. وقال الجيش الكويتي إنه تعامل مع 7 صواريخ باليستية مرّت فوق مناطق سكنية، وأسفرت عن أضرار مادية من دون وقوع إصابات. وفي البحرين، دوّت صفارات الإنذار وطُلب من السكان الاحتماء.

ولاحقاً، قالت إيران إنها استهدفت قواعد أميركية في البلدين بصواريخ باليستية، فيما أعلن الجيش الأميركي اعتراض 6 صواريخ، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه.

وتنخرط الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق موقت يوقف الحرب، على أن تُرحّل ملفات أكثر تعقيداً، بينها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات لاحقة. لكن الاتفاق لا يزال بعيد المنال، في ظل استمرار المناوشات بين الطرفين.

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