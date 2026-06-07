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عربي-دولي

من داخل إدارة ترامب.. إسرائيل تجسست على هؤلاء

Lebanon 24
07-06-2026 | 01:31
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من داخل إدارة ترامب.. إسرائيل تجسست على هؤلاء
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مخاوف داخل واشنطن من تكثيف إسرائيل جهود التجسس على مسؤولين أميركيين، بينهم كبير مفاوضي الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، ومسؤولان في البنتاغون هما إلبردج كولبي ونائبه مايكل ديمينو.
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وبحسب تقرير الصحيفة، رفعت وزارة الحرب الأميركية تقييم التهديد الاستخباراتي المضاد المتعلق بإسرائيل إلى مستوى "حرج"، استناداً إلى تقارير تتحدث عن زيادة محاولات التنصت على مفاوضين أميركيين، خصوصاً في ظل المساعي للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وتركّز التقارير على استهداف مسؤولين كبار، في محاولة للحصول على معطيات حول استراتيجية إدارة ترامب وتحولات مواقفها.

وجاءت هذه التقييمات بعد حوادث اكتشف خلالها عناصر دفاع أميركيون في إسرائيل برمجيات تجسس خفية على هواتفهم.

وأشار تقرير وكالة استخبارات الدفاع إلى أن استخدام بعض المسؤولين الأميركيين هواتف شخصية وسفرهم الخاص جعلاهم أهدافاً أسهل.

ورغم التنسيق العسكري الوثيق بين الجانبين، وصف مسؤولون أميركيون هذه الممارسات بأنها خرجت عن السيطرة، مستعيدين حوادث سابقة، بينها محاولة زرع أجهزة تنصت في مقر وكالة استخبارات الدفاع عام 2021، ومحاولة مماثلة استهدفت مركبة تابعة للخدمة السرية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن مستوى التهديد المنسوب إلى إسرائيل بات يتجاوز تهديد بعض الدول المعادية، رغم نفي إسرائيل والبيت الأبيض هذه الادعاءات. (روسيا اليوم)
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