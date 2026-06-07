لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج إلى بلدانهم ذاتياً.. السعودية تستحدث "البوابات الإلكترونية"

تتيح تقنية البوابات الإلكترونية (E-gates) في المطارات، إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن "ذاتياً" عبر مطابقة البيانات الحيوية في ثوانٍ معدودة، مما يعزز واقع انسيابية الحركة، ويقلص فترات الانتظار في صالات الجوازات بالمطارات الدولية.
مقابل منظومة "البوابات الإلكترونية"، أثرت الجوازات أيضاً التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن أثناء مغادرتهم المملكة
، وذلك عبر أجهزة الترجمة الفورية التي تعمل إلكترونياً بـ 138 لغة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، لتسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات، لإنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة عالية.
حلول رقمية مبتكرة
من جهته
، أشار الرائد ناصر العتيبي، المتحدث الرسمي للجوازات إلى أن استخدام أجهزة "الكاونتر المتنقل" المزودة بالحلول الرقمية المبتكرة، تعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنافذ الدولية، وتنهي إجراءات المستفيدين، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على نحو سلس وسريع دون انتظار، حسب قوله.
استمرار تنفيذ الخطط التشغيلية
في الإطار ذاته، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية، أن الجوازات تواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لمغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، عقب إنهاء الحجاج أداء فريضة الحج لهذا العام 2026.
تسهيل إنهاء إجراءات المغادرة
وأوضح الرائد العتيبي أنه جرى تعزيز أعمال الجوازات بكوادر بشرية مؤهلة تعمل على مدار الساعة في مختلف المنافذ الدولية، وفق خطط تشغيلية تسهم في تسهيل إنهاء إجراءات المغادرة، وتحقيق انسيابية الحركة، وتقليص زمن الانتظار.
إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد الحجاج هذا العام 2026 نحو(1,707,301) حاجّ وحاجَّة، منهم (1,546,655) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (160,646) حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.
وكانت السعودية أعلنت نجاح موسم حج 2026، مؤكدة أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.