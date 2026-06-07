لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج إلى بلدانهم ذاتياً.. السعودية تستحدث "البوابات الإلكترونية"

أتاحت للجوازات منظومة حلول تقنية حديثة لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن الذين أنهوا مناسك الحج إلى بلدانهم بصفة ذاتية على غرار منظومة البوابات الإلكترونية، المتوافرة بجميع المنافذ الدولية (البرية، والجوية، والبحرية).

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تتيح تقنية البوابات الإلكترونية (E-gates) في المطارات، إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن "ذاتياً" عبر مطابقة البيانات الحيوية في ثوانٍ معدودة، مما يعزز واقع انسيابية الحركة، ويقلص فترات الانتظار في صالات الجوازات بالمطارات الدولية.

مقابل منظومة "البوابات الإلكترونية"، أثرت الجوازات أيضاً التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن أثناء مغادرتهم ، وذلك عبر أجهزة الترجمة الفورية التي تعمل إلكترونياً بـ 138 لغة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، لتسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات، لإنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة عالية.



حلول رقمية مبتكرة

، أشار الرائد ناصر العتيبي، المتحدث الرسمي للجوازات إلى أن استخدام أجهزة "الكاونتر المتنقل" المزودة بالحلول الرقمية المبتكرة، تعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في المنافذ الدولية، وتنهي إجراءات المستفيدين، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على نحو سلس وسريع دون انتظار، حسب قوله.