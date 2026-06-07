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خاص

رعبٌ في مستوطنة قرب لبنان.. "صافرات إنذار" وبلبلة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-06-2026 | 14:00
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رعبٌ في مستوطنة قرب لبنان.. صافرات إنذار وبلبلة
رعبٌ في مستوطنة قرب لبنان.. صافرات إنذار وبلبلة photos 0
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المجريات الميدانية في جنوب لبنان لاسيما بعد تنفيذ "حزب الله" لاستهداف جديد طال إسرائيل، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن قبل يومين.
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التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه لأول مرة منذ الإعلان في واشنطن عن تنفيذ "وقف النار"، أطلق "حزب الله" الذي رفض الاتفاق المُشار إليه، صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وأضاف: "في حوالى الساعة 7:50 صباحاً، انطلقت صفارات الإنذار في مستوطنتي المطلة ومسكاف عام، وبعد حوالى 40 دقيقة في راموت نفتالي ويفتاح. وبعد سلسلة ثانية من صفارات الإنذار، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض زورقين انطلقا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "كما ذُكر، كانت هذه المرة الأولى منذ أربعة أيام التي تُطلق فيها صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. لقد اجتمع مجلس الوزراء للموافقة على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بسبب رفض حزب الله، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يُجرى تصويت في الوقت الراهن".

بدوره، قال ديفيد أزولاي، رئيس المجلس المحلي لمستوطنة المطلة، هذا الصباح: "يخبروننا عن وقف إطلاق النار، لكن أطفال المطلة وأولياء أمورهم ذهبوا هذا الصباح إلى مؤسساتهم التعليمية تحت وابل من النيران. بعد ليلة صاخبة من الانفجارات والطائرات، استيقظنا هذا الصباح على سلسلة من عمليات التنصت والإنذارات مع دخول طائرة مسيرة في الوقت الذي كان من المفترض أن يذهب فيه الأطفال إلى المدرسة".

وأضاف أزولاي: "ربما يبدو الأمر طبيعياً ومنطقياً لبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، أن يكون هذا هو شكل وقف إطلاق النار، وأن تكون هذه هي الحياة الطبيعية في الشمال. يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توفر لأطفال وعائلات الشمال حياة هادئة وآمنة، ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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