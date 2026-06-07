رعبٌ في مستوطنة قرب لبنان.. "صافرات إنذار" وبلبلة

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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المجريات الميدانية في لاسيما بعد تنفيذ " " لاستهداف جديد طال ، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين وإسرائيل في قبل يومين.التقرير الذي ترجمهُ " " يقول إنه لأول مرة منذ الإعلان في واشنطن عن تنفيذ "وقف النار"، أطلق "حزب الله" الذي رفض الاتفاق المُشار إليه، صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وأضاف: "في حوالى الساعة 7:50 صباحاً، انطلقت صفارات الإنذار في مستوطنتي المطلة ومسكاف عام، وبعد حوالى 40 دقيقة في راموت نفتالي ويفتاح. وبعد سلسلة ثانية من صفارات الإنذار، أعلن الجيش أنه تم اعتراض زورقين انطلقا من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "كما ذُكر، كانت هذه المرة الأولى منذ أربعة أيام التي تُطلق فيها صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه . لقد اجتمع للموافقة على الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بسبب رفض حزب الله، أعلن رئيس الوزراء أنه لن يُجرى تصويت في الوقت الراهن".بدوره، قال ديفيد أزولاي، رئيس المجلس المحلي لمستوطنة المطلة، هذا الصباح: "يخبروننا عن وقف إطلاق النار، لكن أطفال المطلة وأولياء أمورهم ذهبوا هذا الصباح إلى مؤسساتهم التعليمية تحت وابل من النيران. بعد ليلة صاخبة من الانفجارات والطائرات، استيقظنا هذا الصباح على سلسلة من عمليات التنصت والإنذارات مع دخول طائرة مسيرة في الوقت الذي كان من المفترض أن يذهب فيه الأطفال إلى المدرسة".وأضاف أزولاي: "ربما يبدو الأمر طبيعياً ومنطقياً لبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، أن يكون هذا هو شكل وقف إطلاق النار، وأن تكون هذه هي الحياة الطبيعية في . يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توفر لأطفال وعائلات الشمال حياة هادئة وآمنة، ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".