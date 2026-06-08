إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام غزة بشكل تدريجي

أعلنت هيئة إسرائيلية عن إعادة فتح اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى بشكل تدريجي، إضافة إلى فتحه أمام حركة محدودة للأشخاص في الاتجاهين، بحسب وكالة " "



وكانت السلطات قد أغلقت، في وقت سابق من يوم الاثنين، جميع معابر قطاع غزة، بما فيها معبر ، عقب الهجمات الصاروخية التي نُفذت من باتجاه .