إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام غزة بشكل تدريجي

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أعلنت هيئة إسرائيلية عن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل تدريجي، إضافة إلى فتحه أمام حركة محدودة للأشخاص في الاتجاهين، بحسب وكالة "رويترز"
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت، في وقت سابق من يوم الاثنين، جميع معابر قطاع غزة، بما فيها معبر رفح، عقب الهجمات الصاروخية التي نُفذت من إيران باتجاه إسرائيل.