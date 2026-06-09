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عربي-دولي

مشاورات للمجموعة الخماسية المعنية بالسودان.. وتحذير للمعرقلين

Lebanon 24
09-06-2026 | 03:47
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مشاورات للمجموعة الخماسية المعنية بالسودان.. وتحذير للمعرقلين
مشاورات للمجموعة الخماسية المعنية بالسودان.. وتحذير للمعرقلين photos 0
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جددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبلجيكا واليونان وإيطاليا، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية، دعمها الصريح لمسار سياسي سوداني يقوده المدنيون، مؤكدة أن إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام في السودان يمران عبر انتقال ديمقراطي شامل تقوده سلطة مدنية مستقلة.
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وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب اختتام مشاورات المجموعة الخماسية المعنية بالسودان، والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وإيغاد وجامعة الدول العربية، مع القوى السياسية السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 حزيران 2026، متابعةً لمؤتمر السودان الذي استضافته برلين في نيسان الماضي.
وأكد الموقعون على البيان التزامهم الثابت تجاه الشعب السوداني وتجاه مستقبل "سلمي وديمقراطي ومستقر" للبلاد، مع التشديد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، في وقت تتفاقم فيه التداعيات الإنسانية للحرب المستمرة، بما في ذلك النزوح الجماعي وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الخدمات الأساسية واستمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.

وشدد البيان على أن حماية المدنيين يجب أن تبقى في صدارة الجهود الدولية، داعياً إلى هدنة إنسانية عاجلة تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، ومؤكداً في الوقت نفسه أن الأزمة السودانية لا يمكن أن تُحسم عسكرياً.

وفي أبرز ما ورد في البيان، أعلن الشركاء الدوليون والإقليميون دعمهم الواضح للمضي قدماً في المسار المدني بوصفه "ركناً أساسياً" في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، ووضع الأساس لعملية انتقال ديمقراطية شاملة بقيادة مدنية.

وأكد البيان أن الانتقال المنشود يجب أن يقود إلى سلطة مدنية مستقلة، خالية من سيطرة أو نفوذ غير مبرر لأي طرف بعينه، ومستقلة عن الجماعات المتطرفة، في رسالة سياسية قوية تعكس توافقاً دولياً متزايداً على ضرورة إبعاد السودان عن هيمنة القوى المسلحة أو الأجندات الأيديولوجية المتشددة خلال المرحلة الانتقالية.

وشدد البيان على أن المجتمع الدولي سينظر في اتخاذ إجراءات مناسبة ضد كل من يسعى إلى تقويض عملية الانتقال المدني، في إشارة تعكس استعداد الأطراف الدولية والإقليمية لزيادة الضغوط على الجهات التي تعرقل مسار التسوية السياسية والحكم المدني.

كما أبدى الموقعون دعمهم لمسار مدني سريع ومحدد الإطار الزمني يقود إلى تأسيس مؤسسات حكم مدني ديمقراطي، مع التأكيد على مراجعة التقدم المحرز بصورة دورية وفق معايير متفق عليها.

وجدد البيان التأكيد على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يقرره السودانيون أنفسهم من خلال عملية انتقال مدنية مستقلة وشاملة وشفافة، تعكس تطلعات المواطنين في بناء دولة ديمقراطية قائمة على المشاركة والشرعية وسيادة القانون. 

وفي هذا السياق، أعلن الشركاء الدوليون دعمهم للاستعدادات الجارية لإطلاق حوار سوداني شامل تقوده القوى المدنية خلال الأسابيع المقبلة، على أن يضم طيفاً واسعاً من الفاعلين السياسيين والمدنيين، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والنساء والشباب ومكونات التنوع الجغرافي والاجتماعي السوداني.
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