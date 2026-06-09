مشاورات للمجموعة الخماسية المعنية بالسودان.. وتحذير للمعرقلين

وأكد الموقعون على البيان التزامهم الثابت تجاه الشعب السوداني وتجاه مستقبل "سلمي وديمقراطي ومستقر" للبلاد، مع التشديد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، في وقت تتفاقم فيه التداعيات الإنسانية للحرب المستمرة، بما في ذلك النزوح الجماعي وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الخدمات الأساسية واستمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.وشدد البيان على أن حماية المدنيين يجب أن تبقى في صدارة الجهود الدولية، داعياً إلى هدنة إنسانية عاجلة تمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار، ومؤكداً في الوقت نفسه أن الأزمة السودانية لا يمكن أن تُحسم عسكرياً.وفي أبرز ما ورد في البيان، أعلن الشركاء الدوليون والإقليميون دعمهم الواضح للمضي قدماً في المسار المدني بوصفه "ركناً أساسياً" في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، ووضع الأساس لعملية انتقال ديمقراطية شاملة بقيادة مدنية.وأكد البيان أن الانتقال المنشود يجب أن يقود إلى سلطة مدنية مستقلة، خالية من سيطرة أو نفوذ غير مبرر لأي طرف بعينه، ومستقلة عن الجماعات المتطرفة، في رسالة سياسية قوية تعكس توافقاً دولياً متزايداً على ضرورة إبعاد السودان عن هيمنة القوى المسلحة أو الأجندات الأيديولوجية المتشددة خلال المرحلة الانتقالية.وشدد البيان على أن المجتمع الدولي سينظر في اتخاذ إجراءات مناسبة ضد كل من يسعى إلى تقويض عملية الانتقال المدني، في إشارة تعكس استعداد الأطراف الدولية والإقليمية لزيادة الضغوط على الجهات التي تعرقل مسار التسوية السياسية والحكم المدني.كما أبدى الموقعون دعمهم لمسار مدني سريع ومحدد الإطار يقود إلى تأسيس مؤسسات حكم مدني ديمقراطي، مع التأكيد على مراجعة التقدم المحرز بصورة دورية وفق معايير متفق عليها.وجدد البيان التأكيد على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يقرره السودانيون أنفسهم من خلال عملية انتقال مدنية مستقلة وشاملة وشفافة، تعكس تطلعات المواطنين في بناء دولة ديمقراطية قائمة على المشاركة والشرعية وسيادة القانون.وفي هذا السياق، أعلن الشركاء الدوليون دعمهم للاستعدادات الجارية لإطلاق حوار سوداني شامل تقوده القوى المدنية خلال الأسابيع المقبلة، على أن يضم طيفاً واسعاً من الفاعلين السياسيين والمدنيين، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والنساء والشباب ومكونات التنوع الجغرافي والاجتماعي السوداني.