جولة القتال السادسة مع إيران.. صحيفة "معاريف" تكشف موعدها

ذكر موقع "إرم نيوز" أن تقديرات إسرائيلية أفادت عن احتمالية اندلاع جولة قتالية سادسة من الحرب مع خلال الفترة ما بين نهاية فعاليات كأس العالم2026، حتى شهر تشرين الأول المقبل.وعزت صحيفة "معاريف" مؤشرات استئناف الحرب خلال الفترة المحددة، إلى إصرار وقف استنزاف موارد وشرعية " " في ، وتقديرات طهران بتأثير الحرب على الرأي العام الأميركي، الذي يبدي سخطًا متواصلًا إزاء ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما جعل الرئيس أشبه بـ"انتحاري شيعي"، يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق مع حكومة طهران، وفق تعبير الصحيفة.

كما لفتت أيضًا إلى تعامل ترامب بحذر بالغ مع الملف ، حيث يخشى من عملية برية في إيران من جهة، ويتفادى توتر علاقات بلاده بدول إقليمية من جهة أخرى، كما فرضت عليه إجهاض عملية للموساد، كانت تهدف إلى تجنيد 15 ألف مقاتل كردي، وقد قدمت إليهم والولايات المتحدة، السلاح والتديرب العسكري بهدف تنفيذ انقلاب داخل إيران.وبحسب تحليل الصحيفة العبرية، أن إيران لا ترغب في المقابل التنازل عن نفوذها في اليمن، أو لبنان، وتسعى إلى تمدد نشاط أذرعها في منطقة ، مدركة أن تحصيل "جباية" على السفن المارة في مضيق هرمز، آلية ناجعة، يمكنها دعم اقتصاد النظام.وتتفاقم الأزمة الإقليمية مع عجز إيران وإسرائيل عن تغيير الواقع الاستراتيجي، بسبب الضعف العسكري الإيراني، والقيود التي تفرضها على الثانية، ما أفضى إلى وصول مآلات الواقع الإقليمي إلى طريق مسدود، بحسب ما جاء في الصحيفة، مضيفة أن " ، رجل بالغ ومسؤول، لكنه "يتصرف كطفل"، ويتسم بالحماس، فيسارع إلى التباهي بإنجازاته قبيل اتخاذ أي قرار".وخلصت إلى أنه حتى، مساء الاثنين، عاد الجميع إلى نقطة البداية: إسرائيل و"حزب الله" يواصلان الحرب في جنوب لبنان مع فرض قيود على الجيش ، وإيران تُجبر ترامب على التدخل، ولا نرى اتفاقًا في الأفق، لكن الأمل الأمريكي لا يزال قائمًا، وفق "معاريف".