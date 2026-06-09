قبل تدخل ترامب.. هذا ما كان يحضر له نتنياهو لإيران

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قال مصدر إسرائيلي ومسؤول أميركي مطلع لشبكة "CNN" إن " كانت تجهز لهجوم كبير على ، حينما أجرى الرئيس الأميركي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطلب منه التمهل في شن المزيد من الضربات الانتقامية.ويبدو أن التدخل قد نجح بالفعل، حيث أعلن نتنياهو لاحقًا أن إسرائيل أوقفت هجماتها على مؤقتًا.وذكرت الشبكة، أنه لم تكن نبرة المحادثات حادة كما كانت عليه المكالمات بين ونتنياهو الأسبوع الماضي، والتي شهدت تبادلا للشتائم.وفي كلتا المكالمتين الأخيرتين، أكد ترامب أن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية قبل التوصل لاتفاق، وأن العودة إلى الحرب قد تعرقل جهود حل النزاع دبلوماسيًا بحسب المصدر.وأوضح المصدران، أن "إسرائيل ستقبل طلبًا من إدارة ترامب بوقف الضربات على إيران، لكنها ستواصل الهجمات على ".ووصف أحد المصدرين الوضع بأنه "هش للغاية" في ظل التهديد بضرب إسرائيل مرة أخرى، إذا استمرت في مهاجمة . (عربي 21)