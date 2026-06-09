بالفيديو... إصابة قاعدة عسكريّة إسرائيليّة بأضرار كبيرة

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בצילום לוויין של בסיס חיל האוויר ברמת דוד, שצולם אתמול, נראה כתם שחור שעלול להעיד על פגיעה בבסיס בזמן ירי הטילים מאיראן שלשום. היקף הנזק, אם התרחש, אינו ידוע בין היתר בשל איכות הצילום @ItayBlumental pic.twitter.com/tI0fL304Nd
— כאן חדשות (@kann_news) June 9, 2026
בצילום לוויין של בסיס חיל האוויר ברמת דוד, שצולם אתמול, נראה כתם שחור שעלול להעיד על פגיעה בבסיס בזמן ירי הטילים מאיראן שלשום. היקף הנזק, אם התרחש, אינו ידוע בין היתר בשל איכות הצילום @ItayBlumental pic.twitter.com/tI0fL304Nd