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عربي-دولي

اتصالات أميركية إماراتية مصرية بحثت تعزيز التنسيق الإقليمي

Lebanon 24
09-06-2026 | 15:33
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اتصالات أميركية إماراتية مصرية بحثت تعزيز التنسيق الإقليمي
اتصالات أميركية إماراتية مصرية بحثت تعزيز التنسيق الإقليمي photos 0
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أجرى كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس اتصالات هاتفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تناولت عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بولس أن المحادثات ركزت على المسار السياسي في السودان، واستمرار النزاع هناك وتداعياته الإنسانية، إلى جانب الجهود المبذولة لدفع عملية توحيد ليبيا ومناقشة ملفات إقليمية أخرى.

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وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الولايات المتحدة والإمارات ومصر دعماً للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية الراهنة.

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