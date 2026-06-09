اتصالات أميركية إماراتية مصرية بحثت تعزيز التنسيق الإقليمي

أجرى كبير مستشاري للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس اتصالات هاتفية مع نائب عبدالله بن زايد آل ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تناولت عدداً من الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بولس أن المحادثات ركزت على المسار السياسي في ، واستمرار النزاع هناك وتداعياته الإنسانية، إلى جانب الجهود المبذولة لدفع عملية توحيد ومناقشة ملفات إقليمية أخرى.

Productive phone calls yesterday, one with H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the United Arab Emirates, and another with H.E. Dr. Badr Abdelatty, Minister of Foreign Affairs, Emigration and Egyptian Expatriates of… — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) June 9, 2026 Advertisement

وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الولايات المتحدة والإمارات ومصر دعماً للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية الراهنة.