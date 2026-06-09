هذه كلفة "الأباتشي" التي أسقطتها إيران فوق هرمز

ذكرت صحيفة بوست أن كلفة الطائرات المروحية من طراز AH-64 "أباتشي"، التي اسقطتها فوق ، تزيد على 35 مليون دولار للطائرة الواحدة، مضيفة أنها تعمل في جميع أنحاء خليج ومضيق هرمز لفرض الحصار الأميركي.

وكان الرئيس الأميركي ، قد أعلن أن " أسقطت مروحية أميركية من طراز أباتشي،أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز، متوعدا بالرد على ذلك".

وحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، فإن "التحقيقات خلصت إلى أن مسيّرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأميركية وحطمتها، لكن لم يُحسم بعد إن كان الاصطدام متعمدا أم لا، في حين نقلت إن عن مصدر مطلع قوله إن "مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد" هي التي اصطدمت بالمروحية الأميركية".