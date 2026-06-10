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أيار 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ.. وتحذيرات من عودة ظاهرة "إل نينيو"

Lebanon 24
10-06-2026 | 02:25
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أيار 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ.. وتحذيرات من عودة ظاهرة إل نينيو
أيار 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ.. وتحذيرات من عودة ظاهرة إل نينيو photos 0
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وسط تحذيرات من عودة ظاهرة "إل نينيو" التي قد تزيد من حدة الظواهر المناخية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة ، سجل شهر أيار 2026 ثاني أعلى متوسط حرارة عالمي لهذا الشهر منذ بدء السجلات المناخية وذلك في مؤشر جديد على استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة العالمية . 
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وأكدت خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ أن أيار 2026 كان ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مدفوعا باستمرار الاحترار الناجم عن النشاط البشري وارتفاع درجات حرارة المحيطات، بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة إل نينيو في المحيط الهادئ.

وبحسب البيانات الأوروبية، بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الشهر نحو 1.42 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما استمرت درجات حرارة سطح البحار والمحيطات عند مستويات قريبة من الأرقام القياسية المسجلة خلال الأعوام الأخيرة.

وشهدت مناطق واسعة من أوروبا خلال مايو موجات حر مبكرة واستثنائية، وصفت بأنها من بين الأشد التي تسجل في هذا الوقت من العام، حيث حطمت درجات الحرارة أرقاماً قياسية في عدة دول، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تسارع آثار التغير المناخي.

هذا وتتزايد مؤشرات عودة ظاهرة إل نينيو، وهي نمط مناخي طبيعي يتمثل بارتفاع حرارة المياه في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادئ الاستوائي، ويؤثر في أنماط الطقس حول العالم من خلال زيادة احتمالات الجفاف في بعض المناطق والفيضانات والأمطار الغزيرة في مناطق أخرى.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن النماذج المناخية تشير إلى احتمال مرتفع لتطور الظاهرة خلال النصف الثاني من عام 2026، مع توقعات بأن تصبح قوية مع نهاية العام.

وأوضحت المنظمة أن هناك توافقاً متزايداً بين النماذج المناخية بشأن تشكل إل نينيو خلال الأشهر المقبلة.

إلى ذلك، يرى خبراء المناخ أن عام 2026 يتجه ليكون من بين أكثر الأعوام حرارة في التاريخ الحديث. 

وتشير تقديرات مؤسسات متخصصة إلى أن العام الحالي مرشح ليصبح ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، مع احتمال أن تؤدي قوة ظاهرة إل نينيو إلى دفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات أعلى خلال عام 2027.
 
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