في بيونغ يانغ.. سيارة الرئيس الصيني تكسر البروتوكول (فيديو)

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🔴غير عادي
سيارة الرئيس شي جين بينغ تحمله الى داخل القصر
تجسيداً لمستوى الحفاوة التاريخية، استقبل العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الرئيس الصيني شي جين بينغ بمشهد غير مألوف؛ إذ استقرت سيارته الرئاسية هونغ تشي إن 701مباشرة داخل قاعة قصر "موكران".
وكان الزعيم كيم جونغ أون في… pic.twitter.com/IIvwEj4GP9
— الصين بالعربية (@mog_china) June 9, 2026
🔴غير عادي
سيارة الرئيس شي جين بينغ تحمله الى داخل القصر
تجسيداً لمستوى الحفاوة التاريخية، استقبل العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الرئيس الصيني شي جين بينغ بمشهد غير مألوف؛ إذ استقرت سيارته الرئاسية هونغ تشي إن 701مباشرة داخل قاعة قصر "موكران".
وكان الزعيم كيم جونغ أون في… pic.twitter.com/IIvwEj4GP9