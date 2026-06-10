في بيونغ يانغ.. سيارة الرئيس الصيني تكسر البروتوكول (فيديو)

دخلت السيارة الرئاسية للرئيس الصيني تشي جين بينغ مباشرة إلى داخل قصر موكران في بيونغ يانغ، حيث كان الزعيم الكوري كي جونغ أون في استقباله.



وقد اعتبرت هذه الخطوة خروجا عن الأعراف البروتوكولية المعتادة ورسالة سياسية تعكس عمق العلاقات بين البلدين.



وأظهر مقطع مصور متداول السيارة الرئاسية وهي تتقدم إلى داخل قبل أن يترجل منها الرئيس الصيني للقاء الزعيم الكوري الشمالي، في مشهد نادر الحدوث خلال الزيارات الرسمية، إذ جرت العادة أن يترجل الضيوف الرسميون عند مدخل المبنى أو في الساحات المخصصة للاستقبال.

🔴غير عادي

سيارة الرئيس شي جين بينغ تحمله الى داخل القصر

تجسيداً لمستوى الحفاوة التاريخية، استقبل العاصمة الشمالية بيونغ يانغ بمشهد غير مألوف؛ إذ استقرت سيارته الرئاسية هونغ تشي إن 701مباشرة داخل قاعة قصر "موكران".



وكان الزعيم في… pic.twitter.com/IIvwEj4GP9 — بالعربية (@mog_china) June 9, 2026 Advertisement

ويرى مراقبون أن السماح بدخول سيارة الرئيس الصيني إلى قلب القصر يحمل دلالات تتجاوز الجانب البروتوكولي، إذ يعكس مستوى الثقة والعلاقة الخاصة التي تجمع وبيونغ يانغ في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في المشهدين الإقليمي والدولي.