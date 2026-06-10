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عربي-دولي

في بيونغ يانغ.. سيارة الرئيس الصيني تكسر البروتوكول (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2026 | 04:13
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في بيونغ يانغ.. سيارة الرئيس الصيني تكسر البروتوكول (فيديو)
في بيونغ يانغ.. سيارة الرئيس الصيني تكسر البروتوكول (فيديو) photos 0
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دخلت السيارة الرئاسية للرئيس الصيني تشي جين بينغ مباشرة إلى داخل قصر موكران في بيونغ يانغ، حيث كان الزعيم الكوري الشمالي كي جونغ أون في استقباله.

وقد اعتبرت هذه الخطوة خروجا عن الأعراف البروتوكولية المعتادة ورسالة سياسية تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأظهر مقطع مصور متداول السيارة الرئاسية الصينية وهي تتقدم إلى داخل القصر قبل أن يترجل منها الرئيس الصيني للقاء الزعيم الكوري الشمالي، في مشهد نادر الحدوث خلال الزيارات الرسمية، إذ جرت العادة أن يترجل الضيوف الرسميون عند مدخل المبنى أو في الساحات المخصصة للاستقبال.
 
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ويرى مراقبون أن السماح بدخول سيارة الرئيس الصيني إلى قلب القصر يحمل دلالات تتجاوز الجانب البروتوكولي، إذ يعكس مستوى الثقة والعلاقة الخاصة التي تجمع بكين وبيونغ يانغ في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في المشهدين الإقليمي والدولي.

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