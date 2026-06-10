قرار جديد من مجلس محافظي الطاقة الذرية بشأن إيران.. والأخيرة تتوعّد بالرد

أكد دبلوماسيون لوكالة " "، الأربعاء، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراراً يدعو إلى مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب، ومنح الوكالة كامل الصلاحيات اللازمة للتحقق من هذه المخزونات.

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وبحسب الدبلوماسيين، أُقرّ القرار داخل المجلس المؤلف من 35 دولة بأغلبية 21 صوتاً، مقابل اعتراض 3 دول وامتناع 10 دول عن التصويت.

وجاء القرار بمبادرة من وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فيما عارضته والصين والنيجر، بينما لم يُسمح لفنزويلا بالمشاركة في التصويت.

وفي ردّها على القرار، اعتبرت البعثة الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا، عبر منشور على منصة "إكس"، أن القرار "ذو دوافع سياسية ويفتقر إلى المهنية".

وأكدت البعثة أن إيران ستواصل الدفاع عن "حقوقها غير القابلة للتصرف"، مشيرة إلى أنها سترد على ما وصفته بـ"القرار المعيب". (سكاي نيوز)