3 مفقودين إثر استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان

أفاد مسؤولون في قطاع الملاحة البحرية بأن ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة نفط فُقدوا، فيما جرى إنقاذ 21 آخرين، الأربعاء، عقب غارة صاروخية يُشتبه بأنها أميركية استهدفت السفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان.



وأشارت شركة "أمبري" للأمن البحري إلى أن تقييمها يفيد بأن الحادث "يعود على الأرجح إلى عمليات أميركية مرتبطة بالحصار المفروض على الموانئ "، لافتة إلى أن حوادث مماثلة كانت تُسبق عادة بتحذير الطواقم للتجمع في مقدمة السفينة قبل استهداف مؤخرتها.

كما رجّح مصدر أمني ثانٍ في قطاع الملاحة أن تكون الضربة قد نُفذت بصاروخ أميركي، في حين لم يصدر أي تعليق من القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) حتى الآن.

وفي السياق، نقلت وكالة " " عن مصدر حكومي هندي أن السفينة تضم 24 بحاراً هندياً من أصل 28، مشيراً إلى أن السلطات الهندية تتحقق مما إذا كان المفقودون من الجنسية الهندية.

من جهتها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة كيماويات ومنتجات نفطية ترفع علم بالاو أبلغت عن اندلاع حريق في غرفة المحركات، على بُعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق ميناء صحار في عُمان.

وأكدت شركة "فانغارد" البريطانية لإدارة مخاطر الملاحة أن الناقلة هي "سيتيبيلو"، مشيرة إلى أن البحرية العمانية استجابت لنداء استغاثة صادر عنها.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من الشركة المشغلة للناقلة، ومقرها ، فيما أظهرت بيانات منصة "مارين ترافيك" أن السفينة رُصدت آخر مرة قبالة السواحل العُمانية في الأول من حزيران الجاري وكانت محملة جزئياً بشحنة. (سكاي نيوز)