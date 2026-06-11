تايوان ترد على دورية صينية: سيادتنا البحرية لا تُنتهك

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وكانت ، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، قد أثارت غضباً بعد إعلان والفلبين، الشهر الماضي، بدء محادثات رسمية بشأن حدودهما البحرية، معتبرة أن ذلك يشمل المياه قبالة تايوان.وفي وقت متأخر من السبت، أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن سفناً أُرسلت لتنفيذ "عملية خاصة لإنفاذ قانون المرور البحري" وتفتيش سفن في المياه الواقعة شرق تايوان، رداً على الإعلان الياباني - الفلبيني.وذكرت وسائل إعلام صينية، في وقت متأخر من الأربعاء، أن الدورية انتهت بعد "تفتيش 198 سفينة عابرة وتصحيح مخالفات شملت ثلاث سفن"، إضافة إلى إجراء مسح هيدروغرافي ودوريات في مناطق تضم كابلات بحرية.في المقابل، أكد خفر السواحل التايواني أن لا تملك أي ولاية قضائية في تلك المياه، مشيراً إلى أن السفن التايوانية "ستطرد" السفن كلما ظهرت، حفاظاً على حرية وسلامة الملاحة.وقال في بيان: "لا يمكن انتهاك سيادة بلادنا البحرية"، مضيفاً أن " تدعي السيادة ستُطرد دون استثناء".ولا تعترف الصين بأي سيادة تطالب بها تايوان، فيما تنشط السفن الحربية والطائرات الصينية حول بشكل شبه يومي.وتؤكد حكومة تايوان أن شعب الجزيرة وحده يملك حق تقرير مصيره، بينما ترفض بكين مواقف الرئيس لاي تشينغ تي وتصفه بأنه "انفصالي".