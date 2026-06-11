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عربي-دولي

تحطم مروحية عسكرية في كشمير يوقع عشرات القتلى في باكستان

Lebanon 24
11-06-2026 | 05:52
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تحطم مروحية عسكرية في كشمير يوقع عشرات القتلى في باكستان
تحطم مروحية عسكرية في كشمير يوقع عشرات القتلى في باكستان photos 0
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تحطَّمت مروحية من طراز MI-17 تابعة للجيش الباكستاني في كشمير، أمس الأربعاء؛ ما أسفر عن مقتل جميع الأفراد العسكريين الذين كانوا على متنها، فيما ذكرت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" أن ما لا يقل عن 22 شخصًا لقوا حتفهم.
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وقال الجيش: إن الحادث نجم عن عطل فني، ووقع قرب مظفر آباد، عاصمة الإقليم، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي صلة بين الاضطرابات العامة في المنطقة وحادث تحطم المروحية.


وأفاد شهود عيان لوكالة "أسوشيتد برس" بأن المروحية سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مهبط طائرات محلي. ووصلت فرق الطوارئ، بما في ذلك سيارات الإسعاف، بسرعة إلى الموقع، حيث نقلت الضحايا إلى منشأة طبية قريبة.

وقال الجيش: "وصلت فرق الإنقاذ والانتشال على الفور إلى موقع التحطم"، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد السبب الدقيق للحادث.

أشار سكان مظفر آباد إلى أن المروحية كانت تنقل عددًا غير محدد من عناصر قوات حرس الحدود شبه العسكرية.

وقد تم نشر هؤلاء العناصر للقيام بمهام أمنية في المنطقة، بعدما تصاعدت التوترات بشكل ملحوظ بعد أن هاجمت جماعة محظورة الشرطة وقوات الأمن خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ما أسفر عن مقتل أربعة ضباط.

كما أفادوا برؤية دخان كثيف يتصاعد من موقع التحطم، ولاحظوا وجود العديد من سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين، بحسب "أسوشيتد برس".

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف عن حزنهما العميق إزاء الحادث، وقدّما تعازيهما، في بيانين منفصلين، لأسر الضحايا. 
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آصف علي زرداري

قوات الأمن

شهباز شريف

رويترز

كشمير

علي ز

فادو

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