الرئاسة السورية: الإعلان عن الزيارات محصور بالقنوات الرسمية

أكدت في رئاسة الجمهورية لوكالة «سانا»، أن الإعلان عن زيارات يتم حصراً عبر القنوات والمنصات الرسمية.

ودعت المديرية كافة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، حرصاً على دقة المعلومة.

ويأتي ذلك، بعد أن تداولت بعض الوسائل الإعلامية والصفحات خبراً يفيد بتلقي الرئيس الشرع دعوة لزيارة منتصف حزيران الحالي، نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.