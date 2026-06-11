الرئاسة السورية: الإعلان عن الزيارات محصور بالقنوات الرسمية

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أكدت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية لوكالة «سانا»، أن الإعلان عن زيارات الرئيس أحمد الشرع يتم حصراً عبر القنوات والمنصات الرسمية.
ودعت المديرية وسائل الإعلام كافة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، حرصاً على دقة المعلومة.
ويأتي ذلك، بعد أن تداولت بعض الوسائل الإعلامية والصفحات خبراً يفيد بتلقي الرئيس الشرع دعوة لزيارة واشنطن منتصف حزيران الحالي، نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.