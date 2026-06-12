مصرع طيارين مصريين وإصابة متدربة في حادث طائرة وفتح تحقيق عاجل

أعلنت ، الجمعة، وفاة طيار ومدرب في حادث تعرّضت له إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية لعلوم الطيران داخل مطار السادس من أكتوبر.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة إحدى المتدربات، التي تتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة.

وكلّف وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف ملابسات وأسباب الحادث، عبر لحوادث الطيران التابعة للوزارة، مع إجراء مراجعة شاملة للإجراءات ذات الصلة.

وشدّد الحفني على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة وفق نتائج التحقيق، مؤكدًا عدم التهاون في محاسبة أي تقصير قد يثبته التقرير النهائي.

وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بناءً على نتائج التحقيق، بما يعزّز منظومة الأمان ويرفع مستوى الكفاءة التشغيلية.