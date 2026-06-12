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عربي-دولي

كاتس: إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي احتلتها في لبنان وسوريا وغزة

Lebanon 24
12-06-2026 | 10:23
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كاتس: إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي احتلتها في لبنان وسوريا وغزة
كاتس: إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي احتلتها في لبنان وسوريا وغزة photos 0
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كتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عبر حسابه على منصة "إكس" "إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي احتلتها في لبنان وسوريا وغزة".
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أضاف "سيواصل الجيش الاسرائيلي  الدفاع عن حدودنا ومواطنينا من قمة جبل الشيخ، وجبال لبنان، ومناطقنا في السامرة (الضفة الغربية)، ومعظم أراضي غزة، في مواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعات والمنظمات، وذلك كدرس أساسي مستفاد من أحداث السابع من تشرين الاول".

وأوضح أنه "إذا لزم الأمر، سيتم توسيع نطاق العملية في الضفة".

تابع: "أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية". 

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تضمن في المستقبل أيضًا قدرتها على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقود حاليًّا جهودا نحو اتفاق مع إيران "انطلاقًا من حرصه على المصالح الأميركية، وبما فيها المصلحة المشتركة مع إسرائيل، والمتمثلة في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وقال إن إسرائيل "تتوقع منه الالتزام بهذا المبدأ، فضلًا عن مبادئ أخرى في مجال الصواريخ والجماعات الوكيلة".

وأضاف: "لقد وجهنا معًا ضربات قوية لإيران أدت إلى تراجع قدراتها لسنوات عديدة".
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