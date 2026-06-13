خوفاً من إستيلاء ترامب عليه... أين أخفت إيران "اليورانيوم"؟

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كشفت شبكة " " الأميركيّة، أنّ مصادر مطلعة على معلومات إستخباراتية، أعلنت أنّ " عملت في الأسابيع الأخيرة على تأمين مخزونها من اليورانيوم شبه المستخدم في تصنيع سلاح نووي، من خلال إغلاق الأنفاق عمدًا وزرع ألغام متفجرة عند المداخل".وفي هذا السياق، قالت 5 مصادر إنّ "الوصول إلى نحو نصف طن من اليورانيوم العالي التخصيب بات أكثر صعوبة وخطورة ويستغرق وقتًا أطول مقارنة بما كان عليه قبل شهر، عندما كان الرئيس الأميركي يلمّح علنًا إلى احتمال إصدار أمر للجيش الأميركي بالاستيلاء عليه".وأضافت المصادر أنّ" التحصينات الجديدة التي نفذتها إيران تزيد من تعقيد المقترح الذي تدرسه بشأن اتفاق محتمل مع يقضي بنقل اليورانيوم وتدميره، كما تثير تساؤلات حول الجهة التي ستتولى مهمة استخراجه في حال التوصل لاتفاق".وتشير مصادر إلى أنّ "عملية إزالة المواد المخصبة ستكون صعبة وخطيرة حتى بالنسبة لإيران، إذ ستتطلب معدات حفر ثقيلة وإجراءات إزالة ألغام معقدة".وقال سكوت روكر الذي كان يرأس مكتب إزالة المواد النووية في للأمن بين 2017-2021، إنّ "هذه التطورات ستعقّد بالتأكيد عملية استرجاع اليورانيوم العالي التخصيب".وأضاف أنّ "أي سيناريو يتطلب نقل المخزون إلى موقع مركزي للتحقق منه ثم إزالته، سيفرض على إيران مسؤولية تقديم الجرد الكامل للمخزون".