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عربي-دولي

خوفاً من إستيلاء ترامب عليه... أين أخفت إيران "اليورانيوم"؟

Lebanon 24
13-06-2026 | 06:00
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خوفاً من إستيلاء ترامب عليه... أين أخفت إيران اليورانيوم؟
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كشفت شبكة "سي ان ان" الأميركيّة، أنّ مصادر مطلعة على معلومات إستخباراتية، أعلنت أنّ "إيران عملت في الأسابيع الأخيرة على تأمين مخزونها من اليورانيوم شبه المستخدم في تصنيع سلاح نووي، من خلال إغلاق الأنفاق عمدًا وزرع ألغام متفجرة عند المداخل".
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وفي هذا السياق، قالت 5 مصادر إنّ "الوصول إلى نحو نصف طن من اليورانيوم العالي التخصيب بات أكثر صعوبة وخطورة ويستغرق وقتًا أطول مقارنة بما كان عليه قبل شهر، عندما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلمّح علنًا إلى احتمال إصدار أمر للجيش الأميركي بالاستيلاء عليه".

وأضافت المصادر أنّ" التحصينات الجديدة التي نفذتها إيران تزيد من تعقيد المقترح الذي تدرسه إدارة ترامب بشأن اتفاق محتمل مع طهران يقضي بنقل اليورانيوم وتدميره، كما تثير تساؤلات حول الجهة التي ستتولى مهمة استخراجه في حال التوصل لاتفاق".

وتشير مصادر إلى أنّ "عملية إزالة المواد المخصبة ستكون صعبة وخطيرة حتى بالنسبة لإيران، إذ ستتطلب معدات حفر ثقيلة وإجراءات إزالة ألغام معقدة".

وقال سكوت روكر الذي كان يرأس مكتب إزالة المواد النووية في الإدارة الوطنية للأمن النووي بين 2017-2021، إنّ "هذه التطورات ستعقّد بالتأكيد عملية استرجاع اليورانيوم العالي التخصيب".

وأضاف أنّ "أي سيناريو يتطلب نقل المخزون إلى موقع مركزي للتحقق منه ثم إزالته، سيفرض على إيران مسؤولية تقديم الجرد الكامل للمخزون".
 
كما حذّر من "احتمال أن تدّعي طهران أن جزءًا منه أصبح غير قابل للاسترجاع".

وتعتقد الأوساط الدولية أن معظم المخزون موجود في أنفاق منهارة داخل منشأة أصفهان النووية في وسط إيران، مع وجود كميات إضافية في مواقع أخرى. (ارم نيوز)
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