بسبب عيد ميلاد ترامب.. هل تأجّل توقيع الاتفاق الاميركي الايراني؟

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وأشارت الوكالة إلى أن بعض المراقبين يرون أن إصرار على موعد التوقيع قد يكون هدفه تحويل الاتفاق إلى إنجاز دعائي وشخصي مرتبط بهذه المناسبة.ويصادف 14 حزيران عيد ميلاد ترامب، الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، المولود عام 1946، والذي يبلغ اليوم 80 عاماً.ونقلت "فارس" عن مصادر سياسية إيرانية قولها إن "مواقف طهران واضحة بشأن عدم نضوج الاتفاق وعدم اكتمال صياغته النهائية"، ما يجعل توقيعه في هذا التوقيت غير ممكن.وأضافت المصادر أن فريق التفاوض يدرك "الأبعاد الرمزية والإعلامية" للموعد، ولن يسمح بتحويل مسار المفاوضات إلى "عرض سياسي أو بروتوكولي".ورجّحت الوكالة ألا توافق طهران على توقيع أي اتفاق اليوم، في ظل استمرار المفاوضات وعدم الوصول إلى الصيغة النهائية للتفاهم.وكان ترامب قد قال، السبت، إن اتفاقاً مع "من المقرر أن يتم توقيعه غداً"، مضيفاً أنه "فور توقيعه سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع".ولا تزال تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم بين وإيران غير واضحة، وسط خيارات تشمل توقيع الاتفاق "عن بُعد"، على أن يتبعه توقيع حضوري مشترك في وقت لاحق.وبحسب مصادر من أطراف المحادثات، تدعو مذكرة التفاهم المقترحة إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية.وتشير مسودة الشروط، وفق مصادر متعددة لـ"رويترز"، إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمليارات الدولارات، وتلغي على صادرات طهران النفطية، مقابل فتح إيران المضيق.ونقلت "فارس" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن الإفراج عن الأصول المجمدة جزء لا يتجزأ من الاتفاق، وإن إيران ستفرض رسوماً على الخدمات في مضيق هرمز.ومن المقرر أن يُبحث ملف البرنامج النووي الإيراني خلال محادثات تمتد 60 يوماً، فيما قال مسؤول أميركي إن الاتفاق سيقود في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وإزالته.في المقابل، قال الإيراني عباس عراقجي إن طهران تريد الاحتفاظ باليورانيوم في صورة مخففة، في وقت أفادت مصادر بأن إيران لم توافق على تفكيك برنامجها النووي. (العربية)