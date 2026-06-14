اتفاق واشنطن وطهران يثير قلق إسرائيل.. "صفعة" وخطر على المصالح الأمنية

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ونقلت القناة 12 عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجنب الإضرار بصورة الرئيس الأميركي ، بينما تبدي الجهات المتخصصة في الملف الإيراني معارضة واضحة لهذه الخطوة.وأضافوا: "لم يكتف الإيرانيون بالموافقة على هذا الاتفاق الإطاري، بل قبل الجانب الأميركي شروطهم الرئيسية".وبحسب المسؤولين، فإن الاتفاق سيؤدي فوراً إلى فتح مضيق هرمز وإحياء النظام الإيراني، معتبرين أن ذلك يشكل "صفعة في وجه الشعب الإيراني". كما أشاروا إلى أن بحث القدرات النووية سيُرحّل إلى مرحلة لاحقة، ضمن ما وصفوه بسياسة "الدفع بالتقسيط".وقارن المسؤولون الإطار الحالي بالاتفاق الذي أنهى الحرب في غزة، متسائلين عن مصير الالتزام بنزع سلاح حماس.وقالوا: "ما هي ورقة الضغط الأساسية للأميركيين إذا لم يبدأ الإيرانيون، بعد 60 يوماً من وقف إطلاق النار، بالخطوات المطلوبة منهم؟"، مضيفين: "لقد تآكل التهديد العسكري الحقيقي من جذوره".وحذّر المسؤولون من أن مطلب إخراج اليورانيوم من استُبدل بشعار مبهم يهدف إلى تخفيف التوتر، في حين أن منظومة الصواريخ الإيرانية غير مشمولة في الاتفاق.وقالوا: "جميع الأهداف التي حددتها لم تُعالَج بشكل مباشر في الاتفاق".كما حذّروا من أن الاتفاق لا يلزم إيران بوقف دعم وكلائها في المنطقة، بل يتيح لها إعادة التواصل مع . (سكاي نيوز)