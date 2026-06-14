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عربي-دولي

اشتباكات حدودية في أذربيجان الغربية تسفر عن مقتل ضابط إيراني ومسلحين اثنين

Lebanon 24
14-06-2026 | 05:15
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اشتباكات حدودية في أذربيجان الغربية تسفر عن مقتل ضابط إيراني ومسلحين اثنين
اشتباكات حدودية في أذربيجان الغربية تسفر عن مقتل ضابط إيراني ومسلحين اثنين photos 0
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لقي ضابط إيراني من قوات حرس الحدود مصرعه جراء اشتباكات مع عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني الإيراني المعارض (PKK) في شمال غربي إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
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وأعلن قائد حرس الحدود في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران المحاذية للحدود التركية، العميد محمد أحمدي، اليوم الأحد، مقتل الملازم حسين رسولي، أحد عناصر فوج حرس الحدود في مدينة جالدران، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها خلال اشتباكات مع عناصر تابعة لمجموعات مسلحة معارضة، من بينها حزب العمال الكردستاني.

وأوضح العميد أحمدي أن رسولي أصيب قبل عدة أيام خلال مواجهات وقعت في المناطق الحدودية لجالدران، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد عدة أيام متأثراً بجراحه.

وأضاف أن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الاشتباكات من قتل اثنين من عناصر المجموعة المسلحة، مؤكداً أن القوات الإيرانية تصدت للهجوم وحافظت على مواقعها.

وشدد قائد حرس الحدود في أذربيجان الغربية على أن مقتل العنصر الحدودي سيعزز إصرار القوات الإيرانية على حماية الحدود ومواجهة الجماعات المسلحة، مؤكداً أن الرد على هذه الهجمات سيكون "بحزم واقتدار".

وتصنف إيران الجماعات المسلحة المعارضة في المحافظات الغربية لإيران، بما في ذلك الأحزاب الكردية المسلحة، على أنها "جماعات إرهابية" أو "معادية للثورة".
 
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