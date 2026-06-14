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عربي-دولي

بريطانيا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بـ"أسطول الظل" الروسي في المانش

Lebanon 24
14-06-2026 | 06:20
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بريطانيا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بـأسطول الظل الروسي في المانش
بريطانيا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بـأسطول الظل الروسي في المانش photos 0
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اعترضت القوات البريطانية، اليوم الأحد، ناقلة نفط خاضعة لعقوبات وتابعة لأسطول الظلّ الروسي في المانش، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
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وتلقت العملية التي استمرت ست ساعات، إسنادًا من طائرات من بينها مروحيات شينوك، وسفن تابعة للبحرية مثل الفرقاطة إتش إم إس ساذرلاند.

"وفي أول عملية من نوعها تقودها المملكة المتحدة، صعد عناصر من الكوماندوز البحري الملكي وضباط متخصصون من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على متن السفينة سميرتوس، رغم محاولات روسيا التهرب من العقوبات ومواصلتها تأجيج حربها الوحشية ضد أوكرانيا"، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وسيتم نقل السفينة إلى مرسى قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا ومراقبتها، وفق البيان.

وقال وزير الدفاع دان جارفيس إن "روسيا تعتمد على أسطول الظلّ لتمويل النزاع في أوكرانيا، واعتراضنا لها يوجه ضربة قوية لحرب بوتين غير القانونية"، مؤكدًا أن العملية نُفذت "بتنسيق وثيق مع الفرنسيين".

وأضاف أن تعطيل أسطول الظل "يستهدف بشكل مباشر الموارد التي تدعم العدوان الروسي في أوكرانيا ويقلل من قدرتها على تهديد الأمن في أنحاء أوروبا وخارجها".

وقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مئات السفن المشتبه بأنها جزء من أسطول الظلّ الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على عقوبات غربية منذ غزوها أوكرانيا عام 2022.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن العملية وجهت "ضربة أخرى لروسيا، وتُذكّر أولئك الذين يغذّون حرب بوتين في أوكرانيا بأنهم لا يستطيعون الاختباء".

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