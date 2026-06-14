حدث مثير للجدل.. هل سيؤثر الطقس على عيد ميلاد ترامب؟

Advertisement

وبحسب هيئة الإذاعة "BBC"، يُتوقع أن يحضر نحو 4300 شخص الحدث المخصص للمدعوين فقط، فيما ينتظر أن يتجمع نحو 85 ألفاً آخرين في منطقة قريبة مخصصة للجمهور.ورغم فشل دعوى قضائية في وقف الحدث، قد تؤثر الأحوال الجوية على المشهد، إذ تتوقع الأرصاد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة، إضافة إلى احتمال هبوب عواصف رعدية قوية في مساء الأحد، ما قد يدفع آلاف الحاضرين إلى الاحتماء أو يتسبب بتأخير بعض الفقرات.ومن المقرر أن يبدأ الحدث عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في وقت حذّرت فيه هيئة الأرصاد الوطنية من احتمال تساقط أمطار غزيرة ورياح قوية، مع رطوبة مرتفعة قد تزيد صعوبة الأجواء داخل المكان.ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع عيد ميلاد ، الذي يصادف أيضاً "يوم "، وضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.ويتضمن برنامج الحدث 7 مواجهات، جرى ترتيبها بين ترامب وصديقه القديم دانا وايت، رئيس منظمة "UFC". ووفق التقرير، أنفقت المنظمة نحو 60 مليون دولار على الحدث، بينها 700 ألف دولار لإصلاح العشب بعد انتهاء الفعاليات.أما أبرز عناصر الموقع، فهي منشأة معدنية ضخمة أُطلق عليها اسم "The Claw"، يبلغ ارتفاعها 92 قدماً وتزن نحو 600 طن، نُصبت فوق القفص ومقاعد الحضور، في مشهد وصفه ترامب بأنه جزء من "أعظم عرض على الأرض"، مشبهاً إياها ببرج إيفل.وسيشارك في الحدث 14 مقاتلاً، على أن تُختتم الأمسية بمواجهة رئيسية بين الجورجي الإسباني إيليا توبوريا والأميركي جاستن غايتجي.لكن الحدث لم يمر من دون اعتراضات. فقد حاولت دعوى قضائية، قُدمت باسم مقيمين من ولاية فرجينيا، وقف النزال، معتبرة أن تنظيمه يثير شبهات مرتبطة بعلاقة ترامب الشخصية والمالية بدانا وايت ومنظمة "UFC". إلا أن قاضياً رفض إصدار أمر طارئ بإلغائه، في قرار رحّب به واعتبر أن الدعوى "بلا أساس".وفي المقابل، أظهر استطلاع لـ"Reuters/Ipsos" أن قسماً كبيراً من غير متحمس لاستضافة حدث من هذا النوع في البيت الأبيض، إذ رأى 16% فقط من المشاركين أن تنظيمه في هذا المكان مناسب، مقابل 46% اعتبروا أنه غير مناسب.ويأتي الحدث ضمن سلسلة فعاليات كبرى مقررة بمناسبة الذكرى الـ250 للولايات المتحدة، بينها سباق سيارات حول منطقة "National Mall" ومعرض "Great American State Fair" في .ومع ذلك، تبقى حالة الطقس عاملاً أساسياً في نجاح الأمسية أو تعثرها، إذ إن أي برق قريب من موقع الحدث قد يؤدي إلى إيقافه مؤقتاً لنحو 30 دقيقة، فيما قد تضيف الحشرات والرطوبة العالية مزيداً من الصعوبات إلى ليلة أرادها ترامب استثنائية.