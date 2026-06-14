تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من دون فرنسا.. ألمانيا وإسبانيا تفتحان مساراً جديداً لمقاتلة الجيل السادس

Lebanon 24
14-06-2026 | 16:44
A-
A+
من دون فرنسا.. ألمانيا وإسبانيا تفتحان مساراً جديداً لمقاتلة الجيل السادس
من دون فرنسا.. ألمانيا وإسبانيا تفتحان مساراً جديداً لمقاتلة الجيل السادس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قررت ألمانيا وإسبانيا المضي في تطوير مقاتلة من الجيل السادس من دون مشاركة فرنسا، في خطوة تعكس عمق الخلافات التي عطّلت مشروع الطائرة القتالية الأوروبية المشتركة خلال السنوات الماضية.

وبحسب موقع "Militarnyi"، أعلنت شركة "Airbus" تشكيل تحالف جديد يحمل اسم "Team Gen 6"، ويضم 8 شركات دفاعية ألمانية و5 شركات إسبانية، بهدف مواصلة العمل على تطوير الطائرة الجديدة.

ويضم الجانب الألماني في التحالف كلاً من "Airbus" و"AUTOFLUG" و"Diehl Defence" و"Liebherr Group" و"HENSOLDT" و"MBDA Deutschland" و"MTU Aero Engines" و"Rohde & Schwarz".

أما الشركات الإسبانية المشاركة فهي "Indra" و"Oesia" و"GMV" و"ITP Aero" و"Sener".

وقالت "Airbus" إن التحالف الجديد يملك القدرات والخبرات اللازمة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع صناع القرار والقوات الجوية لدفع مشروع نظام قتالي جوي أوروبي متقدم يخدم الأمن الجماعي.
ونشرت الشركة أيضاً مقطع فيديو يظهر تصميماً تصورياً لطائرة مقاتلة ترافقها منصات غير مأهولة. إلا أن الطائرة الظاهرة في الفيديو تبدو أقرب إلى نموذج مفاهيمي منها إلى تصميم نهائي، خصوصاً بسبب شكلها الديناميكي غير التقليدي، ومنه الجنيحات الأمامية وفتحة الهواء السفلية وتصميم الجناح المختلف.
Advertisement

ويأتي الإعلان في ظل حديث عن توجه "Airbus" إلى تعميق التعاون مع شركة "Saab" السويدية، المطوّرة لمقاتلة "Gripen"، من أجل العمل على مقاتلة جديدة من الجيل السادس. وتُعد السويد حالياً من أبرز الشركاء المحتملين في صيغ تعاون دفاعي أوروبية بديلة.

وتوفر العلاقات الدفاعية المتنامية بين ألمانيا والسويد أرضية مناسبة لتعاون صناعي أوسع، خصوصاً أن "Saab" تمتلك خبرة طويلة في تطوير الطائرات القتالية.

وكان برنامج "FCAS" الأوروبي قد واجه سلسلة عقبات نتيجة الخلافات المستمرة بين "Airbus" الألمانية و"Dassault Aviation" الفرنسية حول قيادة المشروع، وتوزيع الأدوار، وحقوق الملكية الفكرية.

ورغم الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة إلى الدفاع الأوروبي، فإن هذه الخلافات أدت مراراً إلى إبطاء العمل وتعقيد المفاوضات بين الحكومات والشركات المعنية.

وتتمسك فرنسا تقليدياً بتطوير أنظمة تسلح سيادية، وتسعى إلى الاحتفاظ بدور قيادي في البرامج العسكرية الكبرى، بما يمنحها تأثيراً على القرارات الأساسية، ولا سيما سياسة التصدير وتطوير نسخ خاصة من الطائرة، مثل نسخة قادرة على حمل سلاح نووي أو نسخة صالحة للعمل على حاملات الطائرات.

في المقابل، تنظر ألمانيا إلى المشروع أساساً بوصفه وسيلة للحصول على مقاتلة من الجيل الجديد، مع الحفاظ على مساهمة مالية متوازنة ونفوذ أكبر داخل البرنامج، من دون ترك أدوار الإدارة الأساسية لباريس وحدها.

وبسبب هذا التباين، تعثرت محاولات تحديد المسؤوليات وحجم السيطرة داخل المشروع لسنوات. ومنذ عام 2022، تصاعدت التوترات أكثر، مع وصول المفاوضات حول توزيع الأدوار إلى طريق مسدود في أكثر من محطة.

وبذلك، يبدو أن تشكيل "Team Gen 6" يمثل بداية مرحلة جديدة في ملف المقاتلة الأوروبية المستقبلية، لكن هذه المرة بقيادة ألمانية - إسبانية، وبغياب فرنسا التي كانت شريكاً أساسياً في المشروع الأصلي.
مواضيع ذات صلة
هل يعيد الجيل الشاب المجد لإسبانيا في مونديال 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 03:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: لا بد من وضوح مسار الحرب قبل استخدام احتياطيات النفط
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 03:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيل الجديد للإنترنت ينهي أزمة تداخل الإشارات في البيئات المزدحمة
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 03:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب لبنان في الصّفقة الأميركيّة - الإيرانيّة والبنتاغون يفتح المسار الأمني
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 03:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات الجوية

الإسبانية

الألمانية

الفرنسية

المستقبل

الأوروبي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
18:04 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:29 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:04 | 2026-06-14
Lebanon24
17:29 | 2026-06-14
Lebanon24
16:59 | 2026-06-14
Lebanon24
16:58 | 2026-06-14
Lebanon24
16:51 | 2026-06-14
Lebanon24
16:50 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24