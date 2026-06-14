من دون فرنسا.. ألمانيا وإسبانيا تفتحان مساراً جديداً لمقاتلة الجيل السادس

قررت وإسبانيا المضي في تطوير مقاتلة من الجيل السادس من دون مشاركة ، في خطوة تعكس عمق الخلافات التي عطّلت مشروع الطائرة القتالية الأوروبية المشتركة خلال السنوات الماضية.



وبحسب موقع "Militarnyi"، أعلنت شركة "Airbus" تشكيل تحالف جديد يحمل اسم "Team Gen 6"، ويضم 8 شركات دفاعية ألمانية و5 شركات إسبانية، بهدف مواصلة العمل على تطوير الطائرة الجديدة.



ويضم الجانب الألماني في التحالف كلاً من "Airbus" و"AUTOFLUG" و"Diehl Defence" و"Liebherr Group" و"HENSOLDT" و"MBDA Deutschland" و"MTU Aero Engines" و"Rohde & Schwarz".



أما الشركات المشاركة فهي "Indra" و"Oesia" و"GMV" و"ITP Aero" و"Sener".



وقالت "Airbus" إن التحالف الجديد يملك القدرات والخبرات اللازمة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع صناع القرار والقوات الجوية لدفع مشروع نظام قتالي جوي متقدم يخدم الأمن الجماعي.

ونشرت الشركة أيضاً مقطع فيديو يظهر تصميماً تصورياً لطائرة مقاتلة ترافقها منصات غير مأهولة. إلا أن الطائرة الظاهرة في الفيديو تبدو أقرب إلى نموذج مفاهيمي منها إلى تصميم نهائي، خصوصاً بسبب شكلها الديناميكي غير التقليدي، ومنه الجنيحات الأمامية وفتحة الهواء السفلية وتصميم الجناح المختلف.