باكستان ترحب بالاتفاق الأميركي - الإيراني: خطوة نحو سلام دائم

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وقال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إن الاتفاق من شأنه أن يمهّد، "على أمل"، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وأن يضع أساساً لسلام دائم وشامل في المنطقة.وأضاف زرداري، في منشور عبر منصة "إكس"، أن باكستان "تفخر بدعمها المستمر للحوار والدبلوماسية خلال هذه المرحلة الصعبة"، معتبراً أن هذا التطور يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعددية وحل النزاعات سلمياً عبر التواصل والاحترام المتبادل.، قال الباكستاني إسحاق دار إن هذا الاختراق "يعكس قوة العمل الدبلوماسي المستمر، والإرادة الجماعية للدول الصديقة في اختيار الحوار بدلاً من المواجهة".وأشار دار إلى أن الاتفاق يوجه رسالة مطمئنة إلى المجتمع الدولي، ويوفر قدراً من الثقة والاستقرار للأسواق العالمية والاقتصاد الدولي، وخصوصاً للدول النامية الأكثر تأثراً بعدم الاستقرار الإقليمي.وأكد أن باكستان بقيت، طوال الفترة الماضية، على تواصل نشط مع جميع الأطراف المعنية، ودعت باستمرار إلى ضبط النفس والانخراط البنّاء، انطلاقاً من قناعتها بأن الحوار والدبلوماسية هما الطريق الوحيد القابل للحياة لحل كل .كما أعرب دار عن تقدير بلاده للثقة التي أبدتها قيادتا الولايات المتحدة وإيران بباكستان، مشيداً بالتزامهما بمواصلة التواصل سعياً إلى نتيجة سلمية وتفاوضية.وشكر وزير الخارجية الباكستاني كلاً من وقطر وتركيا ومصر، إضافة إلى والشركاء الدوليين، على دعمهم وجهودهم الدبلوماسية التي ساعدت في تحقيق هذا "الإنجاز المهم".وقال إن باكستان مستعدة، مع استمرار المفاوضات حول القضايا العالقة، لدعم أي جهد يهدف إلى تثبيت هذا التقدم، معرباً عن تطلع إسلام آباد إلى مراسم التوقيع الرسمي في 19 حزيران في جنيف.وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن، فجر الإثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بعد مفاوضات مكثفة، يقضي بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك .