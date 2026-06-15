بصفته مستشارًا لـحميدتي.. قيادي بارز في الدعم السريع يعلن انشقاقه

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أفادت معلومات صحافية، اليوم الإثنين، بانشقاق القيادي في قوات الدعم السريع السودانية فارس النور إبراهيم، الذي يشغل عضوية المجلس الرئاسي في تحالف "تأسيس" التابع للقوات، وكان قد عُيّن حاكماً لإقليم الخرطوم من قبل الدعم السريع.
Advertisement
وبحسب المعلومات، شغل فارس النور إبراهيم لسنوات منصب مستشار لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قبل أن يعلن انشقاقه في خطوة تأتي وسط سلسلة من الانشقاقات التي شهدتها صفوف القوات خلال الفترة الأخيرة. (الحدث)