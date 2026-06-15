بصفته مستشارًا لـحميدتي.. قيادي بارز في الدعم السريع يعلن انشقاقه

أفادت معلومات صحافية، اليوم الإثنين، بانشقاق القيادي في السودانية إبراهيم، الذي يشغل عضوية في تحالف "تأسيس" التابع للقوات، وكان قد عُيّن حاكماً لإقليم الخرطوم من قبل الدعم السريع.

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وبحسب المعلومات، شغل فارس النور إبراهيم لسنوات منصب مستشار لقائد قوات الدعم السريع "حميدتي"، قبل أن يعلن انشقاقه في خطوة تأتي وسط سلسلة من الانشقاقات التي شهدتها صفوف القوات خلال الفترة الأخيرة. (الحدث)