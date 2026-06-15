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عربي-دولي

بصفته مستشارًا لـ"حميدتي".. قيادي بارز في الدعم السريع يعلن انشقاقه

Lebanon 24
15-06-2026 | 15:54
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بصفته مستشارًا لـحميدتي.. قيادي بارز في الدعم السريع يعلن انشقاقه
بصفته مستشارًا لـحميدتي.. قيادي بارز في الدعم السريع يعلن انشقاقه photos 0
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أفادت معلومات صحافية، اليوم الإثنين، بانشقاق القيادي في قوات الدعم السريع السودانية فارس النور إبراهيم، الذي يشغل عضوية المجلس الرئاسي في تحالف "تأسيس" التابع للقوات، وكان قد عُيّن حاكماً لإقليم الخرطوم من قبل الدعم السريع.

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وبحسب المعلومات، شغل فارس النور إبراهيم لسنوات منصب مستشار لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قبل أن يعلن انشقاقه في خطوة تأتي وسط سلسلة من الانشقاقات التي شهدتها صفوف القوات خلال الفترة الأخيرة. (الحدث) 

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