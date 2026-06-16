ضابط درزي برتبة عميد يتولى التنسيق بين الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية

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أهلت عمليات عسكرية في مخيم جنين، وأخرى خلال احتلال قلعة الشقيف بلبنان العام 2003، العميد الدرزي، هشام إبراهيم، لتولي منصب سكرتير يسرائيل كاتس، للشؤون العسكرية، بناءًا على توصية من رئيس الأركان، إيال زامير، بحسب وسائل إعلام عبرية.وبعد قرار كاتس الصادر، أمس الأحد، انتقل العميد إبراهيم من مربع رئاسة الإدارة المدنية في إلى منصبه الجديد، الذي يقربه أكثر من دوائر صنع القرار العسكري، ويحيله إلى مسؤولية التنسيق المستمر والمباشر بين المؤسسة الدفاعية في ، والجيش الإسرائيلي، ومكتب الوزير، وفق القناة العبرية السابعة.وحسب تقرير لـ"قناة 14" العبرية، وصف القائد الدرزي مخيم لاجئين جنين في بأنه "معقل للإرهاب وليس للاجئين"، متهمًا شباب المخيم بتحويل المساجد والمستشفيات والمدارس إلى معاقل لإيواء المتطرفين، ودعا خلال قيادته عملية عسكرية هناك، إلى هدم منازل اللاجئين.ويشير ملف المسؤول العسكري الجديد إلى أنه ضابط درزي برتبة عميد من مواليد 1977 (49 عامًا)، ويقيم مع 4 أشقاء في منطقة المغار، التابعة للجليل الأدنى شمال ، كما أنه متزوج من سيدة درزية تدعى منار، وأنجب منها 4 أبناء، حسب نتائج محركات بحث عبرية.وشغل إبراهيم في السابق عديد المناصب العسكرية القيادية، من بينها رئاسة ضباط المدرعات، وقيادة اللواء 460، ونائب قائد فرقة الجليل، وقائد لواء ما يُعرف بـ"القبضة الحديدية".والتحق العسكري الدرزي بالخدمة في سلاح المدرعات العام 1996، وجرى تعيينه في الكتيبة 77، التابعة للواء 77 بالفرقة السابعة.وخاض الضابط الصغير حينها تدريبات قتالية، ودورة لقيادة الدبابات، وأخرى لضباط المدرعات؛ وبعد إتمام الدورات، عاد إلى الكتيبة 77، وتم تعيينه قائدًا لفصيلة، شاركت في عمليات عسكرية بجنوب ، أبرزها الاستيلاء على خط دفاعي في قلعة الشقيف خلال العام 2003.وفي العام ذاته، تولى قيادة سريَّة طلابية في الكتيبة الأولى، وسرعان مع جرى تعيينه نائبًا لقيادة الكتيبة 77، ثم قائدًا لسرية في اللواء السابع بين عامي 2009 و2010.وفي 2015، تمت ترقيته إلى رتبة عقيد، وعُيّن قائدًا للواء القبضة الحديدية؛ وفيما شغل المنصب حتى العام 2017، تم تعيينه نائبًا لقائد فرقة الجليل بين عامي 2017 و2019. في 26 أيار 2019، عُيّن قائدًا للواء 460، وبعدها قائدًا لسلاح المدرعات.وفي 28 2021، التحق إبراهيم بالدراسة في كلية الأمن القومي، بعد حصوله على بكالوريوس في إدارة الأعمال من مركز روبين الأكاديمي، وماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا.وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قرر، أمس الأحد، تعيين هشام إبراهيم سكرتيرًا عسكريًا له، ومن المقرر أن يباشر الأخير مهام منصبه بالغ الحساسية فورًا.وبمنصبه الجديد، يخلف إبراهيم اللواء غاي مارشيسانو، الذي عينه سكرتيرًا عسكريًا له، بعد تولي سلفه في المنصب رومان غوفمان رئاسة الموساد، بحسب القناة العبرية السابعة.